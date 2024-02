Was geht in Sachsen-Anhalt

was lernt man als Erstes als Opa? Es ist alles anders! Als unsere Kinder klein waren, also als Prinzessin Diana noch lebte, da sorgten wir mit Socken dafür, dass sie warme Füße hatten. Und irgendwann gab es für die Kleinen Brei zu mampfen. Das ist nun beides total old school. Bei meinen beiden sechs Monate alten Enkeln lerne ich: Babyfüße dürfen ruhig nackt und kalt sein. Die Feinsteuerung der Durchblutung funktioniere bei ihnen nämlich noch nicht perfekt, heißt es von Kinderärzten. Deshalb seien Hände und Füße manchmal kalt, obwohl dem Kind warm sei. Außerdem helfen nackte Füße bei der Entwicklung der motorischen Fähigkeiten. Und die Sache mit dem Brei? Der Nachwuchs bekommt nicht mehr mit sechs Monaten einen Löffel mit Möhrenmatsch in den Mund gestopft. Nein, heute ist Fingerfood für die Babys angesagt. Baby led weaning − auf Deutsch: babygeführtes Abstillen − heißt das. Dem Kind werden Lebensmittel in mundgerechten Stücken angeboten, und es wird parallel weiterhin gestillt − bis es am Familientisch mitessen kann. Guten Appetit!

Ich bin Ingo Kugenbuch und habe zwei Enkelkinder,

6 Monate alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugtipps und ein Gewinnspiel. Heute gibt es was für die Ohren und den passenden Hüftschwung: Wir verlosen 3x1 CD von "Kidz Bop 2024".

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Konsumverhalten: Ohne Finanzwissen besteht das Risiko, dass Jugendliche auf kurz oder lang in eine Schuldenspirale geraten. Das lässt sich aber abwenden. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei das Elternhaus. Und apropos: Wie viel Taschengeld sollte es ab wann geben?

Rauchen vor der Tochter? Eltern nehmen eine wichtige Vorbildfunktion für ihre Kinder ein. Allerdings zeigen sie selbst oft nicht nur gute Eigenschaften. Warum sie sich trotzdem nicht verstellen sollten.

Geburtenflaute: Die Zahl der Entbindungen in Sachsen-Anhalt fällt 2023 auf einen neuen Tiefstand. Wie Statistiker das erklären − und warum die Zahl der Kinder im Land zuletzt dennoch anstieg.

Erziehung: Die neue Elterngeneration will alles richtig machen und vieles besser als die eigenen Eltern. Dabei vergessen sie oft sich selbst. „Bindung ohne Burnout“, dafür plädiert Autorin Nora Imlau. 60 Prozent seien gut genug

Gelesen wird im Bett gemeinsam, wo das Kind dann letztendlich schläft, ist gar nicht mal so entscheidend. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Hartnäckiger Mythos: „Ein Kind gehört ins eigene Bett!“, hört man etwa von den Großeltern − und verheimlicht die (liebgewonnene) Schlafpraxis. Schadet ein Familienbett wirklich der Eigenständigkeit? Das sagt eine Pädagogin.

Gangster-Rap, Drogen, Knast: Seit seiner frühen Jugend handelte Karl mit Drogen, raubte Passanten aus. Heute verbüßt er eine Haftstrafe in Raßnitz. Wie lässt sich diese Kriminalität verhindern? 20-Jähriger spricht mit uns über Ursachen und Auswege.

Digitale Medien: Immer mehr Kinder haben sprachliche Defizite. Das beobachtet auch Logopädin Maria Bake – was sie glaubt, woran das liegt, und wie Eltern die sprachliche Entwicklung fördern können.

Finanzielle Unterstützung: Pflegeeltern aus dem Saalekreis fühlen sich unfair behandelt, weil nicht alle Bundesländer die Gelder für die Erziehung angehoben haben. Das steckt dahinter.

Wenn Mamas ausgehen: Nicht im Elterncafé sitzen, sondern im Club tanzen: „Mama feiert“ heißt ein Abend im Prinzzclub in Magdeburg speziell für Mütter. Gefeiert wird von 20 bis 23 Uhr.

Multifunktionales Zentrum: Sportkurse für Knirpse ab dem ersten Lebensjahr und Reha-Sport für Erwachsene stehen neben Erste-Hilfe-Kursen und vielem anderen auf dem Programmplan des neuen Gerbstedter Sport-, Freizeit- und Schulungszentrums.

Pisa-Studie: Die CDU-Landtagsfraktion hat vorgeschlagen, an Grundschulen Kernfächer zulasten von Musik, Sport und Kunst auszubauen. Das kommt an Staßfurter Schulen nicht gut an.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben...

Talisa (9) überlegt sich Namen für ihren künftigen Nachwuchs:

„Mein Kind werde ich Vaseline nennen.“

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Ostern rückt immer näher. Im Freilichtmuseum Diesdorf erlernen die Besucher die Grundtechniken des Eiergestaltens. (Foto: dpa)

Kleine Kunstwerke in Ei-Form im

Freilichtmuseum Diesdorf

Mit Papier, Farbe und Stiften werden ausgeblasene Eier zu kleinen Kunstwerken. In diesem Kurs erlernen jüngere und ältere Besucher die Grundtechniken des Eierfärbens und -bemalens, die Erstellung von Mustern und Motiven sowie verschiedene Möglichkeiten des Gestaltens. 8-10 ausgeblasene Eier sind mitzubringen.

Datum: 02.03.2024, 15-18 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf

Nicht mehr lange: Lichterwelten in Halle

Die Abenteuer des Seefahrers Sindbad, Ali Baba und die 40 Räuber oder ein Geist aus der Flasche: Nur noch bis zum 24. Februar sind die magischen Lichtgestalten aus der Welt des Orients im Bergzoo Halle zu erleben. Deutschlands größte Lichtershow auf einem rund zwei Kilometer langem Rundweg fasziniert Groß und Klein.

Datum: bis 24.02.2024, Di-Sa jeweils 17-22 Uhr, So/Mo Ruhetage, Bergzoo Halle (Saale)

Entdeckertage auf der Festung Mark in Magdeburg

Erlebnisreich wird es am letzten Februar-Wochenende auf der "Festung Kunterbunt". Die Festung Mark bietet für kleine und große Besucher ein breites Spektrum an Informations-, Mitmach- und Unterhaltungsangeboten. Die Kinder können die alten Festungsmauern erobern, sich sportlich auspowern, in Workshops kreativ werkeln, am Steckenpferd-Rennen teilnehmen, Schauspiel und Musik genießen und auf Schatzsuche gehen. Derweil gibt es für die Erwachsenen viele Informationsstände, etwa zu den Themen "Familien-Urlaub" und "Bildung".

Datum: 24/25.02.2024, 10-18 Uhr, Festung Mark

Gemälde betrachten im Schloss Georgium

Die Frage „Wie fühlst du dich?“ können Kinder ab 4 Jahren in der Veranstaltung „Kunst im Park“ den Porträts der Anhaltischen Gemäldegalerie in Dessau-Roßlau stellen. Auf spielerische Weise entstehen schließlich eigene Porträts.

Datum: 25.02.2024, von 10.30 bis 12 Uhr für Kinder ab 4 Jahren;

von 13 bis 14.30 Uhr für Kinder ab 7 Jahren.

Eis-Disco vor der Festung Mark in Magdeburg

Im festlich beleuchteten Hof vor der Festung Mark wartet die größte mobile Open-Air-Eisbahn Sachsen-Anhalts auf alle mutigen Hobby-Eisläufer. Bunt und musikalisch wird es jeden Samstag zur Eis-Disco mit Partymusik und Lichtshow. Schlittschuhe in den Größen 27 bis 47 können vor Ort ausgeliehen werden.

Datum: noch bis zum 25.02.2024, Mo-Fr 14-18 Uhr,

Sa 10-22 Uhr, So 10-20 Uhr, Festung Mark

Winterwellness in Mansfeld-Lutherstadt

Gäste können ins Museum kommen und aktiv etwas gegen den Winterblues machen. Hier können Groß und Klein ihr persönliches Wellnessprogramm zusammenstellen. So entstehen Salben auf Olivenöl- und Bienenwachsbasis mit Biodüften sowie Wellness-Parfüme auf Mandelölbasis mit ausgesuchten Kräuterdüften, wirksam gegen jedes Wehwehchen. Wer Lust hat, kann sich ein Zahnpulver nach altem alchemistischen Rezept anrühren.

Datum: 25.02.2024, 14-16 Uhr, Luthermuseen

Die Familienoper "Die Liebe zu den drei Orangen" ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet. (Foto: Andreas Lander)

"Die Liebe zu den drei Orangen"

im Theater Magdeburg

Der wehleidige Prinz hat nichts zu lachen. Also werden alle Hebel der Unterhaltungskunst in Bewegung gesetzt, denn in diesem Märchenlabor ist nicht nur die gute Stimmung, sondern auch die Thronfolge in Gefahr. Durch den Fluch einer Hexe führt im Heilungsprozess des Prinzen schließlich kein Weg mehr an drei verzauberten Orangen vorbei! Eine Oper in vier Akten.

Datum: 18.02.2024, 16-18.20 Uhr, 24.02.2024, 19.30-21.50 Uhr, 10 +, Opernhaus Bühne, Theater Magdeburg

„¡Quixote!“ erlebt Abenteuer im Theater Dessau

Beim Puppenspiel „¡Quixote!“ können die Zuschauer in die fantasievolle Abenteuerwelt Quixotes eintauchen, so die Ankündigung des Anhaltischen Theaters Dessau. Das Puppenspiel handelt von Alonso Quixano, einem einfachen Landadligen, der, inspiriert von der Lektüre fantastischer Romane selbst zum Helden wird. Fortan zieht er auf dem alten Klepper Rosinante als fahrender Ritter Don Quixote hoch zu Ross durch die spanische Mancha. Seinem „Knappen“, dem Bauern Sancho Pansa, der ihn – hoch zu Esel – begleitet, beschreibt er die Welt, wie er sie sehen will: voller Abenteuer und Unrecht, das es zu bekämpfen gilt. Unermüdlich, fanatisch und lustvoll widmet sich der Ritter seinen Aufgaben. Windmühlen werden zu Riesen, Niederlagen zu Kniffen feindlicher Zauberer.

Datum: 18.02. 2024, 19 Uhr, 10+, Anhaltisches Theater Dessau

Neues Such-Spiel im Naturkundemuseum Dessau

Nach einer umfassenden Sanierung von Foyer und Mineralienausstellung öffnet das Museum für Naturkunde und Vorgeschichte an diesem Freitag um 10 Uhr wieder seine Pforten für seine großen und kleinen Besucher. Das Such-Spiel durch die Sonderausstellung „Zoonosen – tierisch gefährlich“ liegt für alle bereit und beim Mal-Spiel können, passend zur Vitrine mit Einblicken in die Käfer- und Schmetterlingssammlung des Museums, überraschende Insektenwesen geschaffen werden.

Datum: Mi-So und feiertags 10-17 Uhr, Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau

Jan und Henry 2 - „Ein neuer Fall für die Erdmännchen“ in Halle

Es ist an der Zeit für einen neuen Fall für die Erdmännchen! Am 1. März sind die beiden beliebten Spuren- und Geräuschesucher, Jan und Henry, mit einer neuen Bühnenshow in der Georg-Friedrich-Händel Halle! Dieses Mal führt die Geschichte die beiden Erdmännchen auf Schloss Piepenschlöns. Dort gehen seltsame Dinge vor sich und Jan & Henry müssen viele Rätsel lösen. Welche Rolle sie in dem Rätsel spielt und ob es den beiden Spürnasen gelingen wird, den Schatz zu finden, erlebt man hautnah in diesem neuen Musical für die ganze Familie.

Datum: 01.03.2024, 16 Uhr, Georg-Friedrich-Händel-Halle

Steinzeit im Landesmuseum für

Vorgeschichte in Halle

Nach einem Rundgang durch die Ausstellung kann jeder sein Geschick als Jäger testen.

Datum: 25.02.2024, 15-17 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale)

Am Anhaltischen Theater wird das erfolgreiche Stück "Die kleine Hexe" wieder aufgenommen. Foto: Claudia Heysel

Puppenspiel "Die kleine Hexe" im

Alten Theater in Dessau-Roßlau

Kinder und Familien können sich auf ein Wiedersehen mit der kleinen Hexe auf der Puppenbühne des Alten Theaters freuen. Mit dieser humorvollen und spannenden Geschichte hat Otfried Preußler eine warmherzige, gewitzte Heldin geschaffen, die den Mut hat, als einzige unter bösen Hexen gut zu sein.



Am 3. und 24. März wird im Anschluss an die Vorstellungen

(16.15 Uhr) ein Puppenworkshop für Jung und Alt angeboten, bei dem man nicht nur verschiedene Puppenarten kennenlernen, sondern sie auch ausprobieren und am Ende eine eigene kleine Szene entstehen lassen kann. Es gibt noch Restkarten.



Datum: 10./17./24.03.2024, jeweils 15 Uhr, Altes Theater/ Puppenbühne, Anhaltisches Theater Dessau

Und hier gibt's was zu gewinnen: Musik zum Mitsingen mit der CD "Kidz Bop 2024"

Feiern, Mitsingen und Tanzen: Das geht ziemlich gut mit den neuen Songs von Kidz Bop. Wer dieses Format nicht kennt: Kidz Bop – das sind junge Gesangstalente aus verschiedenen Ländern, die die größten Pophits unserer Zeit auf ihre Art interpretieren und singen. Sozusagen: Musik von Kindern für Kinder gemacht.

Auf dem neuen Album „Kidz Bop 2024“ versammeln sich 22 Lieder, dabei etliche nationale Superhits wie, „Komet“, „Breaking Your Heart“, „Mangos Mit Chili“ und „Zukunft Pink“. Und natürlich auch international bekannte Lieder wie zum Beispiel „Dance The Night“, „Karma“ und „Cruel Summer“. Erstmalig auf diesem Album ist auch eine Eigenkomposition dabei. Der Song heißt „We’re Taking Over“ und wird von den deutschen Kidz Bop-Kids gesungen. Bereits der Anfang ist vielversprechend: „Dreht die Boxen auf, lasst uns feiern wild und laut“. Dafür steht Kidz Bop! Sie laden alle zum Feiern, Mitsingen und Tanzen ein – ob Groß oder Klein.

"Kidz Bop": 22 Lieder, Concord/Kidz Bop Entertainment, ca. 15 Euro

Lust auf Mittanzen und Mitsingen? 22 Lieder auf der "Kidz-Bop"-CD machen es möglich. (Foto: Concord/Kidz Bop Entertainment)

Das neue "Kidz Bop 2024"-Album: Wir verlosen 3x1 CD.

Schreiben Sie bis zum 21. Februar eine E-Mail mit dem Betreff „Kidz Bop“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Viele Grüße aus der Eltern-Ecke!