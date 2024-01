Was geht in Sachsen-Anhalt

kennen Sie das? Schon vor dem Abendbrot reiben sie sich die Augen. Am Quengeln, der Ungeduld und anderem merken wir Eltern, dass es an der Zeit ist, dass die Kinder nicht so spät ins Federbett gehen sollten. Doch nicht nur der Dreijährige dreht dann noch einmal auf. Den beiden Neunjährigen fällt ein, was alles noch unbedingt an diesem Tag erledigt werden muss. Ein letztes Spielzeug zusammen bauen, Buch lesen, Hörspiel hören, Zähne putzen und auf einmal wird sogar freiwillig eine Katzenwäsche gemacht. Und dann wird eben noch einmal richtig Energie frei: Die beiden Neunjährigen klettern die Sprossenwand neben ihrem Hochbett hoch und runter, dabei machen sie die tollsten Übungen.

Mein Mann hat sich jetzt eine neue Strategie überlegt. Alle Jungs dürfen bei Energieüberschuss noch einmal quer durch die Wohnung flitzen, auf den Betten hüpfen und so weiter. Einmal hat das schon geholfen, am anderen Tag waren sie danach wacher als vorher. Aber irgendwann wird das bestimmt besser.

Ich bin Anne Nicolay-Guckland und habe drei Kinder,

3, 9 und 9 Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Bildung: Chatbots wie ChatGPT können ein Gewinn für den Unterricht sein, davon sind Bildungsexperten überzeugt. Doch sie nennen mehrere Voraussetzungen.

Verstöße: Kinder in Kitas und Schulen müssen gegen Masern geimpft oder immun sein. Wie wird das in Sachsen-Anhalt überprüft?

Familienplanung: In Sachsen-Anhalt nutzen hunderte Paare eine Kinderwunschbehandlung, weil es mit dem ersehnten Nachwuchs auf dem natürlichen Weg nicht klappt. 2023 gingen jedoch weniger Anträge auf Förderung ein.

Prozessniederlagen: Mit mehr als 100 Klagen hatten sich freie Träger gegen zu niedrige Landeszuschüsse gewehrt. Jetzt sind die Prozesse abwendet - jedenfalls fast alle.

Verbrachten zwei Wochen in den USA: Amina Ibrahim (v.l.), Lotta Gehlfuß und Marcel Kopka vom Agricolagymnasium Hohenmölsen. Hier sind sie auf einem High-School-Gelände zu sehen. Foto: Amina Ibrahim

Halloween, Football, Grand Canyon: Über ein Austauschprogramm verbrachten drei Jugendliche des Agricolagymnasiums Hohenmölsen zwei Wochen in den USA. Was sie dort alles erlebt haben.

9-Euro-Ticket für Schüler kommt an: Viele Eltern in Halle sind offenbar bereit, einen Beitrag zu zahlen - so liest sich zumindest eine Umfrage des Stadtelternrates.

Endlich Bauarbeiten: Gleich mehrere Projekte sollen an der Friedrich-Engels-Grundschule in Bad Dürrenberg im Saalekreis umgesetzt werden. So soll auch der Wasserdruck im Gebäude verbessert und die Fassade saniert werden. Dafür nimmt die Stadt einen sechsstelligen Betrag in die Hand.

Kinderbetreuung: Weißenfels will in den kommenden zwei Jahren weiter in ihre Kitas und Schulen investieren. Wie weit der aktuelle Neubau in Uichteritz vorangeschritten ist.

Kita-Neubau in Ermlitz: Rund 7,5 Millionen Euro soll sie die neue Kita der Gemeinde Schkopau im Saalekreis kosten. Der Bauausschuss hat sich nun für eine von drei möglichen Bauvarianten entschieden.

Mehr Attraktionen zum Toben: Gleich vier neue Spielplatz-Projekte stehen in Bitterfeld, Bobbau und Wolfen auf der Agenda. Dazu gehört auch die auf die Feuerwehr ausgerichtete Anlage in der Mittelstraße. Doch wie geht es mit den Vorhaben voran?

Johanna Mierendorff in ihrem Büro (Foto: Denny Kleindienst)

Wenn das Einkommen nicht ausreicht: In manchem Stadtteil von Halle sind 70 Prozent der Kinder von Armut betroffen. Ein Gespräch mit der Sozialpädagogin Johanna Mierendorff über die Ursachen, die Folgen und mögliche Lösungen des Problems.

Teuer, teurer, Mittagessen: Seit Januar ist das Essen in vielen Kitas und Schulen im Schnitt um 50 Cent teurer. Dabei liegen die Preissprünge in Wolmirstedt nur selten an der erhöhten Mehrwertsteuer. Was die Essensanbieter dazu sagen.

Knapper Wohnraum: Mutter aus Wittenberg ist seit fast einem Jahr auf Wohnungssuche. Doch auch die größten Vermieter konnten bislang nicht helfen. Gibt es keine Möglichkeit für die große Familie?

Von Profi-Vorlesern, kreativen Einfällen und jede Menge Schnee - das macht Kindern Spaß!

Synchronsprecher Charles Rettinghaus Foto: Studienkreis

Vorlesetipps für Eltern vom Synchronsprecher: Der Studienkreis Merseburg hat eine neue Videoreihe mit dem Synchronsprecher Charles Rettinghaus veröffentlicht, die Eltern Vorlesetipps bietet. Rettinghaus, bekannt für das Synchronisieren von Stars wie Jean-Claude van Damme, gibt Ratschläge, wie man Kinder beim Vorlesen fesselt. Die Videoreihe soll zeigen, wie wichtig das richtige Tempo, Betonung und lebendige Stimmführung beim Vorlesen sind. Neben den Videos bietet die Seite Buchempfehlungen und Verweise zu kostenlosen Vorlesegeschichten.

Perfektes Eislaufwetter: Ob im Harz, Halle oder Magdeburg: Dieses frostige Winterwetter ist perfekt zum Schlittschuhlaufen. Sieben Tipps zum Eislaufen in Sachsen-Anhalt.

Winter im Harz: Für viele Familien bedeutet das: Ab auf den Rodelhang! Wir zeigen, wohin sich im Harz ein Ausflug mit dem Schlitten lohnt.

Musicalfreunde aufgepasst: Wer bis zum 21. Januar 2024 für das Hamburger Musical "Die Eiskönigin" Tickets bucht, spart jetzt bis zu

40 Prozent. Was für eine frostig-schöne Überraschung!

Malwettbewerb für "Das Urmel aus dem Eis": Das Harztheater Halberstadt sucht junge und kreative Zeichnerinnen und Zeichner. Eingeladen sind alle Kinder der dritten bis sechsten Klassen, das Plakat für das kommende Kinder-Sommertheaterstück "Das Urmel aus dem Eis" zu gestalten. Einsendeschluss ist der 14.02.2024. Es gibt tolle Preise zu gewinnen! Alle weiteren Teilnahmebedingungen sind auf der Website zu lesen.

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Entbindung in ruhiger und entspannter Atmosphäre: Die Helios Klinik Köthen führt werdende Eltern durch den Kreißsaal. (Foto: Helios Kliniken, Thomas Oberländer)

Elterninformationsabend mit Kreißsaal-Führung

in der Helios Klinik Köthen

In den Kreißsaal-Führungen in der Helios Klinik Köthen bekommen Interessierte die Möglichkeit, Fragen zum Thema Schwangerschaft und Geburt direkt an die Experten zu richten. Außerdem erhalten die werdenden Eltern einen Einblick in die Kreißsäle. Empfohlen wird die Besichtigung des Kreißsaals ab der 30. Schwangerschaftswoche.

Der nächste Informationsabend findet am 31.01. 2024 ab 19 Uhr statt. Telefonische Anmeldung: 03496/52 13 41

Eis-Disco vor der Festung Mark in Magdeburg

Im festlich beleuchteten Hof vor der Festung Mark wartet die größte mobile Open-Air-Eisbahn Sachsen-Anhalts auf alle mutigen Hobby-Eisläufer. Bunt und musikalisch wird es jeden Samstag zur Eis-Disco mit Partymusik und Lichtshow. Schlittschuhe in den Größen 27 bis

47 können vor Ort ausgeliehen werden.

Datum: bis zum 11.02.2024, Mo-Fr 14-18 Uhr, Sa 10-22 Uhr,

So 10-20 Uhr, Festung Mark

Taschenlampenführung im Kloster Michaelstein

Mit Taschenlampen versehen geht es durch die dunklen Ecken der altehrwürdigen Klausur Michaelsteins. Überdies werden spannende klösterliche Sprüche und Geschichten erzählt. Hier sind alle eingeladen, die Lust auf Geheimnisvolles und Mittelalterliches haben.

Datum: 20.01.2024, 18-19.30 Uhr, 8+, Kloster Michaelstein

Die Familienoper "Die Liebe zu den drei Orangen" ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet. (Foto: Andreas Lander)

Familienoper "Die Liebe zu den drei Orangen"

in Magdeburg

Ein wehleidiger Prinz hat nichts zu lachen. Also werden alle Hebel der Unterhaltungskunst in Bewegung gesetzt, denn in diesem Märchenlabor ist nicht nur die gute Stimmung, sondern auch die Thronfolge in Gefahr, nach der im Hintergrund bereits andere lechzen. Durch den Fluch einer Hexe führt im Heilungsprozess des Prinzen schließlich kein Weg mehr an drei verzauberten Orangen vorbei.

Datum: 20.01.2024, 19.30 Uhr, ab 10 Jahren, Opernhaus Bühne, Theater Magdeburg

Kostümverkauf am Theater Magdeburg

Schneeköniginnenkleid, Ritterkostüm oder doch ein Tutu für die Ballettschule? Der Theaterkostümfundus hält für Kinder und Erwachsene fantasievolle Verkleidungen bereit. Einmal im Jahr öffnen sich die Türen des Kostümfundus und geben einen Einblick in die bunte Welt des Theaters. An diesem Samstag ist es wieder so weit. Der Eintritt ist frei.

Datum: 20.01.2024, 10-15 Uhr, Foyer Theater Magdeburg

"1001 Nacht" im Bergzoo Halle

Die Abenteuer des Seefahrers Sindbad, Ali Baba und die 40 Räuber oder ein Geist aus der Flasche: Noch bis Ende Februar sind die magischen Lichtgestalten aus der Welt des Orients im Bergzoo Halle zu erleben. Deutschlands größte Lichtershow auf einem rund zwei Kilometer langem Rundweg fasziniert Groß und Klein.

Datum: bis 24.02.2024, Di-Sa jeweils 17-22 Uhr, So/Mo Ruhetage, Bergzoo Halle (Saale)

Street-Art in Dessau: Schablonen-Workshop

In der Offenen Werkstatt entstehen Kunstwerke - diesmal mithilfe von Schablonen aus Papier, Pappe oder Folie. Wer die Grundlagen der Schablonentechnik erforschen möchte, ist bei diesem

"Stencil-Workshop" genau richtig. Die Teilnahme ist frei, eine frühzeitige Anmeldung erforderlich.

Datum: 10.02.2024, 11 Uhr, ab 14 Jahren, Bauhaus Dessau

Experimentieren, bauen, staunen:

Drei Tage in der Fotowerkstatt Dessau

In einer dreitägigen „Winterferienwerkstatt“ baut Philipp Keidler, Bildender Künstler aus Halle (Saale), gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Lochkameras aus Alltagsmaterialien. Im Anschluss werden die Kameras getestet. Im zweiten Teil entwickeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr belichtetes Fotopapier und lernen somit die analoge Fotografie kennen.



Eine Anmeldung muss bis zum 31. Januar 2024 mit dem Online-Formular oder vor Ort an der Vorkasse erfolgen. Die Teilnahmegebühr (inkl. Mittagsversorgung und Materialgeld)

beträgt 25 Euro.

Datum: 07.-09.02.2024, 10-15 Uhr, für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren, Bauhaus Dessau

Schieferkunstwerke in Halle

Jeden letzten Sonntag im Monat finden im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle Familiennachmittage statt, bei denen wechselnde Themen beleuchtet und „Mitnehmsel“ gestaltet werden. Am 28. Januar 2024 werden in diesem Rahmen, ausgehend von Objekten in der Ausstellung, Kunstwerke in Schiefer gefertigt. Um eine frühzeitige Anmeldung wird gebeten.

Datum: 28.01.2024, 15-17 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale)

Im Augusteum in Wittenberg sind auch regelmäßig Schulklassen zu Besuch. (Foto: Thomas Klitzsch)

Winterferien in Wittenberg:

Kinder führen durchs Museum

Die LutherMuseen laden Kinder in den Winterferien zu Veranstaltungen ein. So heißt es vom 5. bis zum 7. Februar 2024 für je zwei Stunden: „Werde Kindermuseumsführerin/museumsführer!“ Die Kinder werden von Profis fit gemacht, um Familien und Gäste durch die Museen zu führen. Die dreitägige Ausbildung findet in der Werkstatt der Kulturellen Bildung statt und gipfelt in der Präsentation vor den Familien und in der Übergabe eines Zertifikats, das dazu berechtigt, Gäste durch die Ausstellung zu führen.



Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

Datum: 05.-07.02.2024, 10 Uhr, für Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 13 Jahren, Augusteum Lutherstadt Wittenberg

Winterferien in Mansfeld:

In Luthers Elternhaus auf Spurensuche

Wer Lust hat, mittelalterliche Spiele auszuprobieren, eigenen Schmuck aus Kupfer herzustellen oder auf archäologische Spurensuche gehen möchte, der kommt am besten in Martin Luthers Elternhaus. Dort gibt es Spannendes zu entdecken.



Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Datum: 05.-09.02.2024, 9-12 Uhr, 5 +, Luthers Elternhaus

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben...

Karla (7) macht sich Gedanken:

„Warum stinken Fische, obwohl sie im Wasser sind?“

Und hier gibt's was zu gewinnen: eine Familienkarte für die "Schneekönigin"

Die "Schneekönigin" kennt vielleicht noch nicht jedes Kind: Das Winter-Märchen von Hans Christian Andersen über das einzigartige Band der Freundschaft zwischen Kai und Gerda ist wie geschaffen für die sagenhafte Tropfstein-Kulisse im Harz:

„Das Zusammenspiel aus der sich immer wieder abwechselnden farblichen Beleuchtung des Goethesaals in Verbindung mit Schauspiel und Musik ist etwas ganz Besonderes“, freut sich Thomas Schult, Betriebsleiter der Tropfsteinhöhlen.

Gerade nach dem Jahreswechsel, wenn die ganze Familie noch beisammen sei, biete das Höhlen-Theater eine willkommene Abwechslung: „Allein schon der Aufgang durch den 74 Meter langen Eingangsstollen ist ein Erlebnis“, so Schult. Wenn man dann erst den stimmungsvoll beleuchteten Goethesaal samt frostiger Theaterkulisse betrete, würden nicht nur Kinder-Augen zu leuchten beginnen.

Datum: 10. und 11.2.2024, 16 Uhr, 4 +, Goethesaal der Rübeländer Baumannshöhle

Mit der Eltern-Ecke und etwas Glück geht es am 11. Februar 2024 zur "Schneekönigin". (Foto: Michael Deutsch)

Die "Schneekönigin": Wir verlosen eine Familienkarte (2 Erw. und max. 3 Kinder) für die Theaterveranstaltung am 11. Februar.

Immer entspannt bleiben ;) und viele Grüße aus der Eltern-Ecke!