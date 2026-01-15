Es gab eine Zeit im Knirpsalter meines Sohnes, da entdeckte er das Selbstessen für sich. Brotstücke und Mandarinenschiffchen wurden gegrabtscht und in den Mund gestopft. Mein Zweijähriger pflegt aber inzwischen eine Faszination für alles, das mein ein „Gerät“ nennen kann.

Auch am Esstisch. Folglich muss beinahe jedes Lebensmittel auf dem Teller mit technischer Hilfe zwischen die Zähne befördert werden. Allzweckwaffe: die Gabel. Die ist für Gurke, Nudeln und Co. gut geeignet, kommt bei flutschigen Kiwistücken oder Reiskörnern aber an ihre Grenzen.

Also doch ab und zu die Händebenutzen? Wie unzivilisiert! Das kommt für den stolzen Gabelator nicht in in Frage. Lieber versucht er eine zähe Minute lang, winzige Erbsen auf die stumpfen Zacken seiner Kindergabel zu piksen.

Der folgende Frust entlädt sich dann meist lautstark. Dann kommen schließlich doch die Finger zum Einsatz – aber nur, um die Kleinteile fix auf die Gabel zu schieben. Natürlich.

Ich bin Max Hunger und habe ein Kind - zwei Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Bildung: Neue Lehrpläne für Sachsen-Anhalt - Änderungen für alle Grundschulfächer sind geplant

Bildung II: Nach Russisch wird auch Französisch in Schulen Sachsen-Anhalts unbeliebter

Mobbing: Mutter berichtet von Todesdrohungen gegen ihren neunjährigen Sohn und erhebt schwere Vorwürfe

Jugendarbeitslosigkeit: Trotz vieler freier Stellen haben mehr junge Menschen in Sachsen-Anhalt keinen Job

Sport: Zurück auf der Piste - Wie Schulen aus Mansfeld-Südharz den Skiunterricht jetzt umsetzen

Was müssen Kinder wirklich in der Schule lernen? Am Montag hast das Bildungsministerium neue Lehrpläne für Grundschulen veröffentlicht. (Foto: dpa)

Social Media: YouTube erleichtert Eltern die Kontrolle über Shorts

Karneval: Kostüm, Schminke, Maske - So schützen Sie die Haut und Umwelt

Magdeburg: So steht es um Plätze an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in Magdeburg

Jessen: Mike Beulich und Marcus Henning sind die neuen Lehrer an der Musikschule

Stendal: Eine kommunale Kita soll geschlossen werden - was Kinder und Eltern erwartet

Stendal II: Im Jahr 2026 will die Stadt Stendal die Kitagebühren erhöhen

Mansfelder Grund-Helbra: Anstieg um 30 Euro oder mehr für Kita-Betreuung - Ausschuss nun hinter verschlossenen Türen tagt

Dessau-Roßlau: Kitas weisen mitunter erhebliche Anteile von Kindern Entwicklungsverzögerungen

Harzgerode: Kinder und Jugendliche lernen, sich besser gegen Übergriffe zu schützen

Wolmirstedt: Zielitzer Techniker spendieren Teil vom Lohn

Burg: Kind in der DDR verschwunden - Gibt es Hoffnung für die Eltern?

Haldensleben: Für Tradition und Zusammenhalt: Joanna Gorna engagiert sich für polnische Kinder

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Mia (6) kennt sich aus:

„Wenn ein Baby zu früh geboren wird, kommt es in den Brotkasten.“ Mia (6)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Auf einen Blick: Gigantische Dinos, buntes Kinderfasching und magisches Tropenleuchten - Familien können am Wochenende viel erleben - Hier sind die spannendsten Tipps für Familien in Sachsen-Anhalt von Nord nach Süd!

Und so wird das Wetter: Bis zu -10 Grad Celsius! Eisige Nächte und Schnee - das erwartet uns die nächsten Tage. Trotzdem sorgt das kräftige Hoch über Osteuropa für viel Sonnenschein in Sachsen-Anhalt.

Außerdem haben wir noch diese Tipps:

Halle: Nicht nur die Magischen Lichterwelten begeistern die Besucher des Bergzoos. Tierpfleger haben gleich in zwei Gehegen eine Entdeckung gemacht - und die ist besonders süß! Was haben wir denn da im Beutel?

In Halles Bergzoo hat sich Nachwuchs angekündigt. Nur: Wer winkt da wohl aus dem Beutel? Foto: Zoo Halle

Harz: Neue Besucherlieblinge und Events - So soll der Wernigeröder Wildpark 2026 bei Besuchern punkten

Magdeburg I: Olvenstedter Schwimmhalle öffnet nach zwei Wochen wieder

Magdeburg II: Die Theaterkiste bringt eine lokale Kinderbuchfigur auf die Bühne – und sucht dafür junge Schauspieltalente. Die Anmeldungen dafür haben begonnen

Planetarium Merseburg: Welche himmlischen Spektakel 2026 unter der Kuppel zu erleben sind

Leipzig: Tropenleuchten und süßer Koala - So bunt startet der Zoo Leipzig ins neue Jahr

Campen im Winter: Diese Plätze in Sachsen-Anhalt haben für Besucher geöffnet

Ab ins Kino: 2 × 1 Fanbox zum Film "Woodwalkers 2" gewinnen

Was gibt es besseres als einen gemütlichen Filmeabend in der kalten Jahreszeit? Pünktlich dazu erscheint die Film-Fortsetzung "Woodwalkers 2" am 29. Januar.

Für die Gestaltwandler Carag, Brandon, Holly und Lou beginnt ein neues Schuljahr. Mit einer Besonderheit: Das Naturschutzgebiet rund um die Schule ist in Gefahr. Carags früherer Mentor Andrew Milling plant, den Wald rund um das Internat zu verkaufen - ausgerechnet das Revier der Gestaltwandler! Puma-Wandler Carag und seine Freunde versuchen dies mit allen Mitteln zu verhindern. Wird ihnen das gelingen?

Wer dabei sein möchte, sollte jetzt mitmachen: Wir verlosen 2 × 1 Fanboxen mit jeweils zwei Freikarten für einen gemeinsamen Kinobesuch, einem Buch zum Film, einem Notizbuch und einem Magazin.

P.S.: Trailer ansehen (YouTube)

Die drei Gestaltwandler beobachten krumme Machenschaften - Ob sie ihr Revier beschützen können? (Foto: Studio Canal GmbH / Marc Reimann)

Wir verlosen 2 × 1 Fanbox zum Film "Woodwalkers 2". Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum 28. Januar eine E-Mail mit dem Betreff "Woodwalkers". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

