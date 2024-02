Was geht in Sachsen-Anhalt

es gibt Momente im Kindsein, da platzt der Knoten unvermittelt. Erst liegt der Knirps acht Monate lang nur rum, plötzlich lernt er sitzen und robben – an einem Tag. Den Mini-Menschen versetzt das in einen Rausch. Endlich entscheidet er, wo es lang geht. Reise zum Bücherregal, Expedition zum Wäscheständer, Ausgrabung unterm Küchentisch. Nach einer Woche mit diesen neuen Superkräften muss ich aber bilanzieren: So richtig im Griff hat der Kleine seine Macht noch nicht. Regelmäßig segelt er aus der Senkrechten plötzlich gen Fußboden, rummst mit dem Köpfchen gegen Tischbeine, klemmt sich die Rübe unterm Sofa ein. Die Folge: leidvolle Hilferufe.

Das stellt mich vor ein Dilemma: Soll ich ihn die Grenzen von Körper und Kraft selbst erfahren lassen? Oder eingreifen – und den Entdeckerdrang abwürgen? Beides nicht optimal. Momentan entscheide ich deshalb nach Gefahrenlage. Scharfe Steinkante? Zugriff! Drohender Unfall auf Teppichboden? Akzeptables Risiko! Mir graut es allerdings vor den ersten Schritten. Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Äh, oder?

Ich bin Max Hunger und habe ein acht Monate altes Kind.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Kritik vom Verband der Hebammen: Die Zahl der Geburten sinkt seit Jahren in Sachsen-Anhalt. Das Land will alle Geburtsstationen erhalten, hat das aber nicht wirklich in der Hand. Und eine aktuelle Übersicht über die Hebammen fehlt auch.

Wegen EU-Zertifizierung: Eigentlich geht es nur um Sicherheit, Experten bezeichnen die Zertifizierungsverordnung für Medizinprodukte der EU allerdings als „Monster“. Sie kostete Firmen Milliarden und führt zu Engpässen. Ein Mediziner aus Magdeburg versucht, sich mit selbstgebautem OP-Material zu helfen.

Gymnasium oder Realschule: Für Viertklässler in Sachsen-Anhalt läuft die Frist demnächst ab. Eltern müssen jetzt entscheiden: Welche Schule ist die richtige für mein Kind?

Mit dem Halbjahreszeugnis müssen sich Viertklässler jetzt für die weiterführenden Schulen bewerben. (Foto: Amina Ibrahim)

Apropos Zeugnisse: Nicht nur die Schulkinder bekommen in diesen Tagen ihre Noten für das erste Halbjahr. Auch Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) soll ihr ganz persönliches Zeugnis ausgehändigt bekommen – vom Kreiselternrat im Salzlandkreis. Warum die Eltern die Versetzung gefährdet sehen.

Lehrkräftemangel an Grundschulen bald überwunden: Angesichts sinkender Geburtenzahlen wird es einer aktuellen Berechnung zufolge schon bald mehr Absolventen im Grundschullehramt als Stellen geben. Bildungsforscher sehen darin eine Chance.

Einfach mal langsam machen und sich nichts vornehmen: Eltern wollen ihre Kinder bestmöglich fördern. Eine Mutter aus Magdeburg hält dagegen: Unverplante Zeit sei für die Entwicklung wichtig. Und jetzt?

Das Fest der Liebenden: Warum feiern wir den Valentinstag? Alles Wissenswerte zum Tag der Liebe

Rollos, Wanne, Kissen: Die eigenen vier Wände sollten der Ort für Geborgenheit und Sicherheit sein. Doch oft lauern auch hier Gefahren für Kinder. Was es zu beachten gilt.

„Öko-Test“: Kinder brauchen Vitamine und Mineralstoffe. Aber eine gemischte und gute Ernährung reicht dafür völlig aus. Einmal mehr gibt eine Überprüfung Nahrungsergänzungsmitteln für Kinder schlechte Noten.

Hilfe, es juckt: Kopfläuse sind in vielen Kitas und Schulen unterwegs - und lösen in Familien immer wieder Aufregung aus. Was Eltern zur Übertragung und Bekämpfung der kleinen Tiere wissen sollten.

Aufruhr in Roßlau (Landkreis Anhalt-Bitterfeld): Wegen Personalmangels können über drei Jahre alte Kinder ab März nicht mehr in der Roßlauer Kita „St. Marien“ betreut werden - und sollen auf andere Einrichtungen in der Stadt verteilt werden. Auf einer Versammlung entlädt sich die Wut der Eltern.

Mehr Raum zum Spielen und Toben: Gossa im (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) bekommt neuen Spielplatz - nun braucht es helfende Hände und Spenden.

Wer für die Schule geeignet ist, zeigt eine Schuleingangsuntersuchung. (Foto: dpa)

Chaos zur Schulstart: Nach Abbruch der Schuleingangsuntersuchungen - Anhalt-Bitterfeld nimmt im Februar einen neuen Anlauf.

Rätsel um Vormundschaft: Wenn Eltern ums Leben kommen, werden Kinder zu Waisen. Wer bekommt dann das Sorgerecht? Wie Eltern für den Notfall vorbeugen können.

Kita in Bülstringen (Landkreis Börde): Erzieherin Marina Müller an ihrem letzten Arbeitstag mit einem Programm und vielen Geschenken überrascht. Die Gemeinde sorgt Jahr für Jahr dafür, dass das Kita-Gebäude erhalten bleibt.

Mit Blaulicht zur Geburt ins Krankenhaus: Ein Baby hatte es im Altmarkkreis besonders eilig, auf die Welt zu kommen. Polizisten machten den Weg für die werdende Mutter ins Salzwedeler Altmark-Klinikum frei.

Lehrermangel im Salzlandkreis: Aufatmen in Goethe-Schule in Bernburg - so hat sich die Lage nach dem Ausnahmezustand entwickelt.

Kind mit Behinderung: Warum eine Ebendorfer Familie um einen Parkplatz für ihren Sohn im Rollstuhl kämpfen musste.

Neue Kita-Gebühren: Zu teuer? So hoch sollen Kita-Beträge in Wernigerode steigen.

Vom Winterferienprogramm, Mamadisco und Kulturwinter im Harz - das macht Kindern Spaß + Mamas!

Indoorspielplätze in Sachsen-Anhalt sind bei Kindern sehr beliebt. (Foto: Studienkreis)

Spielen ohne kalte Füße: Tobe-Spaß für drinnen - das sind die schönsten Indoor-Spielplätze in Sachsen-Anhalt

Auf in die Winterferien! Ob auf Spurensuche, beim Filmdreh oder Basteln: Was passt eigentlich alles in eine Ferienwoche? Für Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt gibt es diese tollen Angebote.

Kindheit in der DDR: In Magdeburg wurde eine neue Ausstellung mit Figuren aus den Mosaik-Comics eröffnet. Thomas Klettke will mit seinen Digedags Kindheitserinnerungen wecken.

Club-Feeling für Mütter: „Mama geht tanzen“: Neues Partykonzept kommt nach Magdeburg und Wittenberg. Ein Event für Mütter, die mal wieder so richtig feiern wollen.

Kulturveranstaltungen im Harz: Eisdisco und Eierlikör-Tasting: Der 16. Harzer Kulturwinter findet vom 1. bis 11. Februar in den Harzregionen Sachsen-Anhalts, Thüringens und Niedersachsens statt. Was die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr erwartet.

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

In der immersiven Ausstellung "Das Wunderland von Alice" im Kunstkraftwerk in Leipzig taucht nicht nur die sonderbare Grinsekatze auf. (Foto: Luca Migliore, Kunstkraftwerk Leipzig)

Tagträumen im Kunstkraftwerk Leipzig

Inspiriert von der literarischen Vorlage "Alice im Wunderland" von Lewis Carroll aus dem Jahr 1865, ist im Leipziger Kunstkraftwerk die immersive Ausstellung „Das Wunderland von Alice“ entstanden.

Die großen Ausstellungsräume des ehemaligen Straßenbahn-Kraftwerkes führen durch vier tagträumerische Licht-, Musik- und Animationswelten.



Noch bis zum 4. Februar können kleine und große Besucher das moderne Wunderland betreten – ohne dabei zu schrumpfen.

Datum: bis zum 04.02.2024, 10-18 Uhr, Kunstkraftwerk Leipzig

Saalenarren feiern Kinderfasching

Am Samstag feiern die Saalenarren ihren traditionellen Kinderkarneval. Interessierte finden sich ab 14.15 Uhr im Vereinshaus des Kleingartenvereins „Paul-Riebeck-Stift“ ein. Der Saalenarren-Saal (ausgeschildert) ist erreichbar über den Eingang in der Beesener Straße 232 a sowie der Straße der Republik. Am Ende um 17 Uhr begleitet die Saalenarren-BrassBand alle Gäste zum Ausgang der Anlage.

Datum: 2.2.2024, 14.15 Uhr, 3-12 Jahre, Hallesche Karnevals Gesellschaft "Die Saalenarren" 09 e.V.

Verkleiden und los geht's zum Kinderfasching. (Foto: Saalenarren)

Schreibwerkstatt im Landesmuseum Halle

Bereits am Samstag, 3. Februar, endet die Anmeldefrist zur Schreibwerkstatt im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle, die gemeinsam mit „lyrix“ (Bundeswettbewerb für junge Lyrik) für junge Dichter angeboten wird. Ein Streifzug durch die Zeit der Himmelsscheibe von Nebra soll die Kinder und Jugendlichen inspirieren und ermutigen, sich poetisch auszudrücken. Begleitet und unterstützt werden sie dabei von Schriftsteller André Schinkel. Anmeldung unter Telefon 0345/5247375.

Datum: 17.02.2024, 10-15 Uhr, 10-14 Jahren, Landesmuseum für Vorgeschichte Halle

Zirkus lädt zum Blick hinter die Kulissen ein

Der Kinder- und Jugendzirkus „Raxli faxli“ in Dessaui-Roßlau lädt am Freitag, 2. Februar, zum Tag der offenen Zirkustür ein. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr können Interessierte mit den jungen Artistinnen und Artisten und dem Zirkusdirektor ins Gespräch kommen und sich über das zirkuspädagogische Angebot des Vereins K.I.E.Z. informieren. Neben der Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren, wird das Zirkusensemble kurze Vorführungen zeigen und es gibt einen kleinen Imbiss. Wer Luftakrobatik ausprobieren möchte, sollte eng anliegende Kleidung mitbringen. Eine kleine Ausstellung zum 16-jährigen Bestehen ist außerdem zu sehen. Die zirkuspädagogische Maßnahme wird von der Stadt und dem Landes-Ministerium für Arbeit gefördert.

Datum: 2.02.2024, 15-18 Uhr, Kinder- und Jugendzirkus "Raxli faxli" – Netzwerk KinDer (netzwerk-kinder.de)

Street-Art in Dessau: Schablonen-Workshop

In der Offenen Werkstatt entstehen Kunstwerke - diesmal mithilfe von Schablonen aus Papier, Pappe oder Folie. Wer die Grundlagen der Schablonentechnik erforschen möchte, ist bei diesem

"Stencil-Workshop" genau richtig. Die Teilnahme ist frei, eine frühzeitige Anmeldung erforderlich.

Datum: 10.02.2024, 11 Uhr, ab 14 Jahren, Bauhaus Dessau

Experimentieren, bauen, staunen:

Drei Tage in der Fotowerkstatt Dessau

In einer dreitägigen „Winterferienwerkstatt“ baut Philipp Keidler, Bildender Künstler aus Halle (Saale), gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Lochkameras aus Alltagsmaterialien. Im Anschluss werden die Kameras getestet. Im zweiten Teil entwickeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr belichtetes Fotopapier und lernen somit die analoge Fotografie kennen.

Eine Anmeldung muss bis zum 31. Januar 2024 mit dem Online-Formular oder vor Ort an der Vorkasse erfolgen. Die Teilnahmegebühr (inkl. Mittagsversorgung und Materialgeld)

beträgt 25 Euro.

Datum: 07.-09.02.2024, 10-15 Uhr, für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren, Bauhaus Dessau

Höhlentheater "Die Schneekönigin"

im Harz

Die "Schneekönigin" kennt vielleicht noch nicht jedes Kind: Das Winter-Märchen von Hans Christian Andersen über das einzigartige Band der Freundschaft zwischen Kai und Gerda ist wie geschaffen für die sagenhafte Tropfstein-Kulisse im Harz. In den Winterferien ist der Ausflug in das Höhlen-Theater eine willkommene Abwechslung.

Datum: 10. und 11.2.2024, 16 Uhr, 4 +, Goethesaal der Rübeländer Baumannshöhle

Eis-Disco vor der Festung Mark in Magdeburg

Im festlich beleuchteten Hof vor der Festung Mark wartet die größte mobile Open-Air-Eisbahn Sachsen-Anhalts auf alle mutigen Hobby-Eisläufer. Bunt und musikalisch wird es jeden Samstag zur Eis-Disco mit Partymusik und Lichtshow. Schlittschuhe in den Größen 27 bis

47 können vor Ort ausgeliehen werden.

Datum: bis zum 11.02.2024, Mo-Fr 14-18 Uhr, Sa 10-22 Uhr,

So 10-20 Uhr, Festung Mark

Familienführung im Kloster Michaelstein

40 Tage nach Weihnachten, warum soll ausgerechnet das denn jetzt ein wichtiger Termin sein? Heute scheint dieser Tag ein Tag wie jeder andere zu sein, doch in kirchlicher Tradition war er von großer Bedeutung, denn mit ihm endete früher die Weihnachtszeit. Es war ein Tag der Veränderung, nicht nur für die Kirche, sondern auch für die Bevölkerung. Welche Rolle die Zahl 40 spielt, was sich alles an diesem Tag änderte und warum ein armes Murmeltier aus seiner Höhle gezogen wird, ist in einer Familienführung zu erleben.

Datum: 3.02.2024, 17 Uhr, Kloster Michaelstein

Jan und Henry 2 - „Ein neuer Fall für die Erdmännchen“ in Halle

Es ist an der Zeit für einen neuen Fall für die Erdmännchen! Am 1. März sind die beiden beliebten Spuren- und Geräuschesucher, Jan und Henry, mit einer neuen Bühnenshow in der Georg-Friedrich-Händel Halle! Dieses Mal führt die Geschichte die beiden Erdmännchen auf Schloss Piepenschlöns. Dort gehen seltsame Dinge vor sich und Jan & Henry müssen viele Rätsel lösen. Welche Rolle sie in dem Rätsel spielt und ob es den beiden Spürnasen gelingen wird, den Schatz zu finden, erlebt man hautnah in diesem neuen Musical für die ganze Familie.

Datum: 1.03.2024, 16 Uhr, Georg-Friedrich-Händel-Halle

Hänsel und Gretel in Magdeburg

Die bekannteste Märchenoper ist zurück im Magdeburger Opernhaus! Karen Stones zauberhafte Inszenierung bietet nicht nur Opernneulingen eine märchenhafte Geschichte, sondern auch „alten Opernhasen“ amüsante Anspielungen. Dazu bekannte Kinderlieder, ein echt romantischer Orchestersound und ein wunderbarer Märchenwald, dessen Entstehung man auf offener Bühne miterleben kann!

Datum: 4.2. und 23.3.20242024, 8+, Theater Magdeburg

Mr Gum und das geheime Geheimversteck in Magdeburg

Eingemummelt im geheimsten Geheimversteck der Literaturgeschichte hat es der fiese Mr Gum diesmal auf das Wetter abgesehen. Schon fallen die Wolken vom Himmel und in den allgegenwärtigen Sherrygeruch, der das Städtchen ummantelt, mischt sich der Gestank von verdorbenem Fleisch. Unsere Heldinnen Polly und Freitag O’Leary sind alarmiert. Nichts weniger als Alles steht auf dem Spiel! Doch während von Mr Gum jede Spur fehlt, schiebt sich ein unheimlicher Piraten-Raddampfer die Bibber hinauf, befehligt von keinem Geringeren als Kapitän Brasil …

Datum: 4., 27., 28. und 29.2 .2024, 8 +, Theater Magdeburg

Die Blume von Hawaii in Magdeburg

In Honolulu, dem Paradies am Meeresstrand, sprießt es nur so von Mangobäumen, hier dürfen Frauen endlich „in seinen starken Händen happy enden“ und sowieso: flotte, hotte Girls ohne Ende. Auf Hawaii sind einfach alle froh! Die klischeehafte Südseeromantik, den reklamehaften Operettenexotismus und die stereotypen Figuren des Genres weiß Paul Abraham in der Blume gekonnt und mit viel Witz zu brechen. Dennoch bleiben Herausforderungen. Ihnen widmet sich die Inszenierung von Julien Chavaz in einer Art Generationendialog, ohne jedoch der mitreißenden Musik mit Anklängen aus dem Jazz und teils schmissigen, teils sentimentalen Melodien sowie der haltlosen Heiterkeit mit vielen komisch- absurden Momenten die Show zu stehlen.

Datum: 10.2 .2024, 10 +, Theater Magdeburg

Puppenspiel „¡Quixote!“ feiert in Dessau Premiere

Mit „¡Quixote!“ ist am Freitag, 2. Februar, um 19 Uhr die Uraufführung des Puppenspiels nach Miguel de Cervantes im Alten Theater zu sehen. Bei der auf dem spanischen Literaturklassiker basierenden Ode auf die Imaginationskraft können die Zuschauer, das Stück ist für alle ab 10 Jahren geeignet, in die fantasievolle Abenteuerwelt Quixotes eintauchen, so die Ankündigung des Anhaltischen Theaters Dessau. Das Puppenspiel handelt von Alonso Quixano, einem einfachen Landadligen, der, inspiriert von der Lektüre fantastischer Romane selbst zum Helden wird. Fortan zieht er auf dem alten Klepper Rosinante als fahrender Ritter Don Quixote hoch zu Ross durch die spanische Mancha. Seinem „Knappen“, dem Bauern Sancho Pansa, der ihn – hoch zu Esel – begleitet, beschreibt er die Welt, wie er sie sehen will: voller Abenteuer und Unrecht, das es zu bekämpfen gilt. Unermüdlich, fanatisch und lustvoll widmet sich der Ritter seinen Aufgaben. Windmühlen werden zu Riesen, Niederlagen zu Kniffen feindlicher Zauberer.

Datum: 8.02. und 18.02. 2024, 19 Uhr, 10+, www.anhaltisches-theater.de

„Die Schöne und das Biest - das Musical“ in Bitterfeld

Ungeheuer schön: In seinem Musical „Die Schöne und das Biest“, erzählt das Theater Liberi die berührende Geschichte über die wahre Liebe. Gefühlvolle Eigenkompositionen und viel Poesie entführen Groß und Klein in die Welt dieses bezaubernden Märchens.

Datum: 1.03.2024, 16 Uhr, 4+, Städtisches Kulturhaus Bitterfeld-Wolfen

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Auf die Frage, was Emely (5) am liebsten isst, antwortet sie:

„Milchreis mit Apfelkompost“

