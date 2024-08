Wie die Festanstellung der Musikschullehrer in Dessau-Roßlau zu einem Versagen der Verwaltung führte

im Juni 2022 hat das Bundessozialgericht in Kassel im sogenannten „Herrenberg-Urteil“ entschieden, dass Honorarkräfte an Musikschulen sozialversicherungspflichtig anzustellen sind. Über zwei Jahre also hatte die Stadt Dessau-Roßlau Zeit, das Urteil umzusetzen - und ist daran gescheitert. Seit voriger Woche streikt gut die Hälfte der Lehrer. Aus doppeltem Anlass.