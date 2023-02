Dessau-Roßlaus Einzelhandel ist in Bewegung. Und wie. In der Roßlauer Allee, im Dessauer Norden, wird „Aldi“ einen Einkaufsmarkt komplett abreißen, den man erst 2006 errichtet hat. Der Grund: Der Bau genügt nicht neuesten Ansprüchen. Noch 2023 will der Discounter an der gleichen Stelle den Neubau wieder eröffnen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.