Wafür Larissa Brenner aus dem Laden „Sloboda“ ausgezeichnet wurde - Was Dessau-Roßlau an diesem Wochenende feiert

Was ein polnischer Discounter im Kauflandcenter in Mildensee vor hat

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alle Jahre wieder. So lässt sich die Diskussion um das Dessauer Zentrum zusammenfassen. Es soll unbedingt gestärkt werden. Also theoretisch. Im konkreten Fall wird es dann meist kompliziert. Wie die Diskussion um die Regenbogenschule. Dass diese wichtig für die Innenstadt ist, hat Oberbürgermeister Robert Reck am Ende einer jahrelangen Diskussion entdeckt.