Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Die Zahlen betreffen nur den Mai, haben aber doch eine eindeutige Tendenz. 24.121 Übernachtungen wurden im so genannten Wonnemonat in Dessau-Roßlau gezählt - 7,6 Prozent mehr als im vorigen Jahr. Ist da schon ein „B&B“-Effekt erkennbar? Das neue Hotel am Schloßplatz hatte Mitte April eröffnet. Der Mai ist der erste Monat, der komplett in die Statistik eingeht. Oder profitiert die Stadt allgemein vom Deutschland-Urlaub- und Ausflugs-Trend?