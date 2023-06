wer am späten Mittwochabend keine Träne verdrück, nicht mitgelitten und mitgezittert hat, derist kein Handball-Fan. Was war das für ein Drama in der Friedrich-Ebert-Halle in Dessaus Partnerstadt Ludwigshafen. 28:29

lag Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV kurz vor Schluss zurück und erzielte dann noch vier Tore in Folge. 32:29 siegte das Team - und stand trotz der beiden Punkte am Ende mit leeren Händen da.