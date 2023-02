lauter Jubel hallt am Dienstag um 20.42 Uhr hoch oben aus dem Ratshof bis auf Halles Marktplatz. Im Rathaus der Stadt ist nur noch Licht in der vierten Etage. Dort löst sich nach Stunden des Ausharrens die Spannung. Immer wieder gab es den halben Tag über noch Nachfragen aus Berlin, bis die Juryentscheidung feststand: Halle 9, Frankfurt/Oder 6 – das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation kommt in die Saalestadt. Die Freude war groß. „So sehen Sieger aus“ skandierte die kleine Crew anschließend auf dem Weg in ein Hallesches Brauhaus, wo es mit dem Kreis, der die Bewerbung vorbereitet hat, nicht nur Flammkuchen zur Stärkung gab, sondern auch mit dem ein oder anderen Bier und Sekt auf diesen Erfolg angestoßen wurde.