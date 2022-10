Newsletter von Marc Rath, 21. Oktober 2022

„Sagen, was ist“ war der Leitspruch des großen Verlegers und Spiegel-Gründers Rudolf Augstein. Drei kurze Worte, in denen Großes steckt. Was ist los in unseren Städten und Gemeinden fragen täglich meine Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen und Ressorts der MZ. Undine Freyberg etwa hat dieser Tage eine Merseburger Reinigungsfirma besucht. Deren Chefin Dagmar Dumont-Peters hatte auf dem Tresen des Sekretariats einen Schuhkarton zur „Wut-Unmut-Unverständnis-Verzweifelungs-Box“ umfunktioniert.