das 9-Euro-Ticket ist tot, es lebe das 49-Euro-Ticket: Mit der Einigung von Bundesregierung und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder an diesem Mittwoch soll im nächsten Jahr ein lukrativer Anreiz geschaffen werden, auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen. Es soll nicht zuletzt die Mobilität auf dem Lande erhöhen. Ob das gelingt, hängt aber nicht nur vom Preis, sondern nicht zuletzt vom Angebot ab. Noch wichtiger ist allerdings, wie sich das Leben im ländlichen Raum selbst entwickelt. Die MZ kommt mit ihren Zustellerinnen und Zustellern nicht nur morgens in jeden Winkel im Süden Sachsen-Anhalts - unsere Redaktionsmitglieder sind auch zur Stelle, wenn dort etwas los ist. Auch das ist leider heute in Deutschlands Zeitungslandschaft keine Selbstverständlichkeit mehr.

Tante Enso statt Tante Emma in Wörlitz

Gibt es bei Ihnen noch den früheren Dorfkonsum oder auch „Tante Emma"-Laden? In Wörlitz ist das nicht mehr der Fall. Aber es gibt Erika - das ist der Vorname von Ortsbürgermeisterin Miertsch. Und die versucht gerade, Tante Enso für den Ort zu gewinnen. Meine Kollegin Corinna Nitz hat sich das Laden-Konzept erklären lassen, mit dem bis zu 3000 Artikel an sieben Tagen 24 Stunden angeboten werden können, dass aber auch nur mit einem besonderen - auch finanziellem - Engagement funktioniert.

„Stadtroboter“ liefern in Köthen den Einkauf nach Hause

So sehen sie aus: die Lieferroboter der Hochschule Anhalt. Ute Nicklisch

Es gibt zahlreiche Ideen, wie in kleinen Orten und Städten die Lebensqualität verbessert werden kann. In Köthen etwa werden Lastenfahrräder als autonome "Stadtroboter" künftig Einkäufe nach Hause bringen. Wolfram Schaikier hat das Projekt der Hochschule Anhalt vorgestellt. Nicht jede Idee geht übrigens auf Anhieb oder überhaupt auf. Das gehört auch dazu und sollte nicht entmutigen. Klaus Adam berichtet, mit welchen Schwierigkeiten der vor einem halben Jahr eröffnete Dorfkonsum in Klöden im Jessener Land zu kämpfen hat.

Wenn ein Unternehmen in den Jugendclub kommt

Probleme hat auch das Handwerk, nicht nur in unserer Region. Es fehlt an Nachwuchs, insbesondere der weibliche. In Bernburg will die Chefin der Arbeitsagentur in einigen Branchen die "Rollenbilder im Kopf aufbrechen“. Arno Zähringer hat sich erkundigt, wie sie da vorgehen möchte. Neue Wege geht auch das Wittenberger Stickstoffwerk als größter Arbeitgeber im östlichen Teil unseres Landes. Mitarbeiter besuchten jüngst Elsters Jugendclub – und gingen auf Nachwuchssuche. Mit dabei: MZ-Lokalreporterin Annette Schmidt, die selbst erst gerade ihre journalistische Ausbildung beendet hat - übrigens als Seiteneinsteigerin.

Von der Landwirtschaft in den Journalismus

Die großen Themen dieser Zeit erleben wir vor Ort auch im Kleinen. Klimawandel, Ukraine oder Bürokratie - all das brannte den Landwirten aus Anhalt-Bitterfeld bei der traditionellen Übergabe der Erntekrone an den Landrat auf den Nägeln. Notiert hat all dies unser Volontär Konstantin Sprenger, dem man da nichts groß erklären musste, hat unser neuestes Redaktionsmitglied doch selbst Landwirtschaft studiert, bevor er im Oktober zu uns gestoßen ist. Für manch einen mag es exotisch klingen, aber eigentlich liegt es doch geradezu auf der Hand, wenn man über den ländlichen Raum und seine Themen berichten will.

Wo aus Luft Brot wird

Meine besondere Leseempfehlung der Woche ist unsere Seite 3 vom Dienstag: MZ-Reporter Steffen Höhne, der Sachsen-Anhalts Wirtschaft wie kein zweiter Journalist im Land kennt, hat beleuchtet, welche drastischen Konsequenzen für die Lebensmittelindustrie und den Verkehrssektor drohen, wenn es bei SKW in Wittenberg zu einem längeren Stillstand käme. Danach sieht es nach den jüngsten politischen Entscheidungen in dieser Woche wohl nicht mehr aus, aber lesen Sie selbst, was sich hinter dem eindrucksvollen Bild verbirgt, wenn ein Werk dafür sorgt, dass aus Luft Brot wird.

Gepflegte Wanderwege um Freyburg

Von der Arbeit auf ins Wochenende: Wer in und um Freyburg wohnt oder in den schönen Burgenlandkreis fährt, kann die freien Stunden für eine Wanderung nutzen. Etwa auf einem der sechs Rundwege, um die sich dort Wanderwegewarte ehrenamtlich kümmern. Constanze Matthes stellt sie im Rahmen einer kleinen Serie vor, aktuell erschienen ist die Tour um Klein-Friedenthal.

Straßenschilder „op Platt“ im Harzort Westhausen

Wer in den Harz fährt, sollte einmal in Westerhausen vorbeischauen. Dort gibt es jetzt nämlich Straßenschilder auch "op Platt", aufgestellt von engagierten Mitgliedern des örtlichen Vereins für Heimatgeschichte und Naturschutz. Uta Müller hat sich erklären lassen, wie es dazu gekommen ist. Zwei schöne Beispiele für ehrenamtliches Engagement direkt vor der Haustür und für eine liebens- und lebenswerte Heimat.

Die ersten Türchen dürfen schon jetzt geöffnet werden

