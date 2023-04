guten Tag, ich bin neu hier. Also, nicht so neu wie meine Kollegin Jessica Quick, die Sie in der vergangenen Woche hier anstelle unseres Chefredakteurs Marc Rath begrüßt hat. Mein Name ist Frank Klemmer und ich bin Leiter des Regiodesks Salzland, zu dem die beiden MZ-Lokalredaktionen in Bernburg und Aschersleben sowie die Lokalredaktion der Volksstimme in Staßfurt gehören. Nicht nur ich bin also neu, sondern auch meine Aufgabe: eine Kooperation zwischen Lokalredaktionen über die alten Zeitungsgrenze mitten durch Sachsen-Anhalt hindurch, wie es sie es inzwischen nicht nur bei uns im Salzland, sondern auch im Harz gibt.

