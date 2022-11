Ein Jahr geht an diesem Wochenende bereits zu Ende – das Kirchenjahr. An diesem Sonntag zünden wir die erste Adventskerze an. Es gilt als Zeichen der Hoffnung. Ich habe in dieser Woche drei Artikel in unseren Lokalausgaben gefunden, die – so verschieden sie sind – besonders hoffnungsvolle Zeichen setzen. Sie handeln von Nasrin, Hannah und Lisa.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.