die Schlagzeilen gab es vor zwei Wochen, doch der entscheidende Beschluss folgte erst an diesem Mittwoch: Die Bundesregierung hat jetzt offiziell die Stadt Halle als Standort für das neue Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und europäische Transformation bestimmt. Chefreporter Dirk Skrzypczak hat einmal nachgehakt, wann jetzt die ersten Bagger für den 200-Millionen-Euro-Bau rollen und wie die genauen Pläne von Bund und Stadt für das Areal am Riebeckplatz sind. Gemeinsam mit ihm habe ich auch mit Bürgermeister Egbert Geier über die Bedeutung dieser Entscheidung und die Stimmung in der Stadt gesprochen. Für Geier ist das Projekt „ein Paradebeispiel dafür, was wir in der Stadt gemeinsam – wenn wir an einem Strang ziehen – schaffen können“. Ich würde da sagen: Zur Nachahmung empfohlen – in Halle und anderswo!

