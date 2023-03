was für eine wundervolle Geschichte! Bei einem Antiquitätenhändler in Berlin entdeckt Petra Heller die Postkarte vom ehemaligen Bernburger Indianerdorf. Sie kauft die Karte, da sie an den Ort schöne Kinheitserinnerungen hat und zudem eine leidenschaftliche Sammlerin ist. Als sie die Karte umdreht, entdeckt sie ihre eigene Schrift: Die Bernburgerin hatte sie 1976 an ihre damalige Brieffreundin selbst verfasst. Das war schon ungewöhnlich genug und ein berührender Text, den meine Kollegin Katharina Thormann dazu im vorigen Sommer verfasst hat.

