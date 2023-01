eine Nachricht dieser Woche wird wohl bei jedem von uns im Gedächtnis bleiben: Nach langem Zögern will die Bundesregierung nun 14 Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Ist diese Entscheidung richtig oder falsch? Die MZ-Redaktion hatte sich am Mittwoch direkt auf dem Marktplatz in Halle einmal umgehört, was die Menschen in diesem Punkt bewegt. Zumindest dort stand neun der zehn Befragten den Panzerlieferungen skeptisch gegenüber - mit unterschiedlichen Begründungen. Kritik übt auch Politikprofessor Johannes Varwick von der Universität Halle: „Politisch sind wir damit Kriegspartei“, tadelt er diesen Schritt im Gespräch mit meinem Kollegen Matthias Müller. Elf Monate nach dem Beginn von Russlands völkerrechtswidrigem Bombardement der Ukraine erreicht der Krieg damit eine weitere Eskalationsstufe. Diese nicht leichtfertig in Gang gesetzt zu haben, kann Bundeskanzler Olaf Scholz zumindest für sich in Anspruch nehmen.

