Das schwere Erdbeben reicht bis in unsere Nachbarschaft

die Bilder von eingestürzten Häusern, von Menschen, die nicht nur ihr gesamtes Hab und Gut, sondern auch Familie und Freunde verloren haben – sie gingen in dieser Woche aus dem türkisch-syrischen Erdbebengebiet in die ganze Welt und lassen niemanden kalt. Die Ausmaße der Katastrophe werden erst nach und nach deutlich – und sie reichen bis in unsere Nachbarschaft.