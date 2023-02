wenn man sich noch einmal zwölf Monate zurückversetzt, hätte wohl kaum jemand von uns eine Vorstellung davon gehabt, vor welch traurigem und besorgniserregenden Jahrestag wir heute stehen. Was in der Ukraine passiert, ist schwer zu verkraften und überschattet unser Leben in vielfacher Form. Eine der erschreckenden Szenen dieses Krieges hatte unser Reporter Can Merey vom Redaktionsnetzwerk Deutschland im November aus dem befreiten Ort Velyka Oleksandrivka nordöstlich von Cherson geschildert. Sie sehen das große Chaos in dieser Videosequenzen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.