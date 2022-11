das 9-Euro-Ticket ist tot, es lebe das 49-Euro-Ticket: Mit der Einigung von Bundesregierung und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder an diesem Mittwoch soll im nächsten Jahr ein lukrativer Anreiz geschaffen werden, auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen. Es soll nicht zuletzt die Mobilität auf dem Lande erhöhen. Ob das gelingt, hängt aber nicht nur vom Preis, sondern nicht zuletzt vom Angebot ab. Noch wichtiger ist allerdings, wie sich das Leben im ländlichen Raum selbst entwickelt. Die MZ kommt mit ihren Zustellerinnen und Zustellern nicht nur morgens in jeden Winkel im Süden Sachsen-Anhalts - unsere Redaktionsmitglieder sind auch zur Stelle, wenn dort etwas los ist. Auch das ist leider heute in Deutschlands Zeitungslandschaft keine Selbstverständlichkeit mehr.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.