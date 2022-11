Ignorieren oder doch schauen? Und wenn - mit Kaltgetränk oder Glühwein? Daheim oder in der Kneipe? Wie halten Sie es mit der Fußball-WM, die an diesem Wochenende beginnt und nicht nur wegen des ungewöhnlichen Datums umstritten ist. Halles Chefreporter Dirk Skrzypczak hat sich in dieser Woche in der Saalestadt einmal umgehört und ist auf ein geteiltes Echo gestoßen.Ignorieren oder doch schauen? Und wenn - mit Kaltgetränk oder Glühwein? Daheim oder in der Kneipe? Wie halten Sie es mit der Fußball-WM, die an diesem Wochenende beginnt und nicht nur wegen des ungewöhnlichen Datums umstritten ist. Halles Chefreporter Dirk Skrzypczak hat sich in dieser Woche in der Saalestadt einmal umgehört und ist auf ein geteiltes Echo gestoßen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.