Hier in Halle, Newsletter vom 28. März 2023

erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Kathi-Kuchen? Ich meine den ersten selbstgebackenen. Bei mir ist das nun mehr als die Hälfte der Zeit her, die es das hallesche Tortenmehl überhaupt gibt. Es handelte sich um Nusskuchen, der es mir wohl vor allem deshalb besonders angetan hatte, weil er Nüsse enthielt - und die einkaufen zu können, war in der DDR nun nicht unbedingt selbstverständlich. Da fällt mir die Mutter einer Schulfreundin ein, die Backrezepte damals gern folgendermaßen kommentierte: „Man nehme, wenn man hat ...“