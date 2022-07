Zweite Runde der Kommunalwahl in Sachsen läuft

Dresden - In Sachsen hat am Sonntag die zweite Runde der Kommunalwahl begonnen. In sechs Landkreisen und mehr als 20 Gemeinden geht es um die politische Führung für die nächsten Jahre. Der zweite Wahlgang ist dort notwendig, wo in der ersten Runde am 12. Juni kein Bewerber mehr als 50 Prozent erreicht hat. Nun reicht die einfache Mehrheit. Die Wahllokale haben noch bis 18.00 Uhr geöffnet.

Ein neuer Landrat wird in den Kreisen Vogtland, Zwickau, Erzgebirge, Mittelsachsen, Bautzen und Görlitz gesucht. Auch die Oberbürgermeisterwahl in Sachsens Landeshauptstadt Dresden war im Juni noch nicht entschieden worden. Dort findet der zweite Wahlgang allerdings erst in einer Woche (12. Juli) statt.