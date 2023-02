Zeulenroda-Triebes - Das Land Thüringen unterstützt die Sanierung der Badewelt Waikiki mit rund zehn Millionen Euro. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) überreichte den Förderbescheid am Mittwoch an den Bürgermeister der Stadt Zeulenroda-Triebes, Nils Hammerschmidt. Für die Planungen der Maßnahmen hatte der Minister im September 2021 bereits einen Förderbescheid über 730.000 Euro an die Stadt übergeben.

Das mehr als 20 Jahre alte Freizeitbad im Landkreis Greiz ist seit Anfang des Jahres geschlossen. Die Umbauarbeiten, für die insgesamt knapp zwölf Millionen Euro veranschlagt werden, sollen nach Angaben des Ministeriums im Herbst 2025 abgeschlossen werden. Ein Ziel der Sanierung sei es, die hohen Energiekosten zu senken.

„Das Waikiki ist schon seit über zwanzig Jahren ein wichtiger touristischer Anziehungspunkt - vor allem für Familien mit Kindern“, sagte Tiefensee. Von der Modernisierung des Freizeitbads werde seiner Einschätzung nach der gesamte Tourismus in der Talsperrenregion profitieren.

Erneuert werden sollen unter anderem der Kinderbereich, die Rutschen und die Saunen. Geplant sei außerdem eine eigene Lounge für Jugendliche, hieß es. Durch zwei Aufzüge sollen nach dem Umbau alle Bereiche der Badewelt barrierefrei erreichbar sein.