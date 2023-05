Auch nach der Pandemie sind etwa zwölf Prozent der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt weiter von zu Hause aus tätig. Wie Unternehmen die Heimarbeit umsetzen.

Zufriedener im Homeoffice: Wie viele Firmen in Sachsen-Anhalt an Heimarbeit festhalten

Etwa zwölf Prozent der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt arbeiten laut Statistischem Landesamt regelmäßig im Homeoffice.

Halle/MZ - Auch nach der Corona-Pandemie arbeiten weiter viele Beschäftigte in Sachsen-Anhalt im Homeoffice. Der Anteil ist jedoch deutlich geringer als in anderen Bundesländern. Das geht aus einer Erhebung des Statistischen Landesamtes hervor, die erstmals in dieser Form veröffentlicht wurde.