Während sich die Stimmung in der Industrie verbessert, trübt sich die Lage im Handel weiter ein. Die Kammer macht dafür auch die Bundesregierung verantwortlich.

IHK sieht Wirtschaftslage in Sachsen-Anhalt weiter angespannt

Die Menschen in Sachsen-Anhalt kaufen wegen der hohen Preise weniger ein. Darunter leidet der Handel stark.

Halle/MZ - Die Wirtschaft im südlichen Sachsen-Anhalt entwickelt sich unterschiedlich: Während Industrie und Dienstleister wieder optimistischer sind, trübt sich die Lage im Handel weiter ein. „Die Unternehmen sehen sich zwar noch in der Krise, sind aber nicht mehr so stark verunsichert wie noch Ende vergangenen Jahres“, sagte Hendrik Senkbeil, Leiter Standortpolitik bei der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK), am Mittwoch.