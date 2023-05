Die Unternehmen in Sachsen-Anhalt schaffen wegen der unsicheren Wirtschaftslage weniger neue Arbeitsplätze. Welche Branchen besonders betroffen sind.

Weniger neue Jobs: Einbruch in der Zeitarbeit

Auch in der Bauwirtschaft werden kaum noch neue Stellen geschaffen.

Halle/MZ - Die Entwicklung bei Zeitarbeit ist ein verlässlicher Indikator für die ökonomische Lage insgesamt. Denn geht es wirtschaftlich bergauf, dann fragen Unternehmen aus allen Branchen zuerst Leiharbeitskräfte nach, um zusätzliche Aufträge abzuarbeiten. Im Abschwung sinkt die Personalnachfrage entsprechend schnell wieder. Von daher ist die aktuelle Entwicklung in Sachsen-Anhalt zumindest bedenklich: Im Vergleich zum Mai vorigen Jahres wurden knapp 40 Prozent weniger Stellen in der Zeitarbeit gemeldet, teilte die Landesarbeitsagentur am Mittwoch mit.