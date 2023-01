Halle/MZ - Kleine Geschäfte und Kaufhäuser sind im südlichen Sachsen-Anhalt weiter auf dem Rückzug. „Die Verkaufsflächen des stationären Einzelhandels schrumpfen weiter, seit zehn Jahren nehmen sie beständig ab“, sagt die Handelsexpertin Antje Bauer. Erstmals gehe die Zahl der Geschäfte in Einkaufszentren an den Stadträndern stärker zurück als in den Innenstädten. Die Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau stellte am Mittwochabend den Handelsatlas 2022 vor, der alle fünf Jahre erstellt wird.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.