Zeitz/MZ - Das Bergbau-Unternehmen Mibrag hat konkrete Pläne für die Zeit nach dem Kohleausstieg in Sachsen-Anhalt entwickelt. Das Unternehmen aus Zeitz (Burgenlandkreis) will den Tagebau in Profen vor allem zur Produktion von erneuerbaren Energien nutzen. So soll an dem Standort ein 90-Megawatt-Elektrolyseur zur Erzeugung von grünem Wasserstoff errichtet werden, teilte die Staatskanzlei Sachsen-Anhalt am Dienstag mit. Das Unternehmen plant den Angaben zufolge, insgesamt 251 Millionen Euro zu investieren. Das Land Sachsen-Anhalt will den Ausbau fördern. Die Höhe der Subventionen steht aber noch nicht fest.