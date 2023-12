Im kommenden Jahr treten einige neue Regeln für Energieverbraucher in Kraft. Welche Extrakosten auf die Bürger zukommen und wie sie von Förderungen profitieren können.

Halle/MZ - Für die Energieverbraucher in Sachsen-Anhalt ändert sich im Jahr 2024 einiges. Unter anderem fallen die Preisbremsen weg, das Gebäudeenergiegesetz tritt in Kraft und Zuschüsse für den Kauf von E-Autos verringern sich. Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt hat eine Übersicht zu den Neuerungen erstellt. MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

1. Was ändert sich durch das Gebäudeenergiegesetz?

Ab 1. Januar 2024 müssen Neubauten in Neubaugebieten mit Heizungen ausgestattet werden, die zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Reine Öl- und Gasheizungen sind dort dann ausgeschlossen. Wer allerdings seine Heizung lediglich tauscht, bekommt mehr Zeit, bis die Pflicht greift, mit erneuerbaren Energien zu heizen. Zunächst müssen die Kommunen bis Mitte 2028 (Großstädte bis 2026) sogenannte Wärmepläne aufstellen. In diesen weisen die Stadtwerke oder Regionalversorger ihre geplanten Fernwärme- oder Wasserstoffnetze aus. Erst nach Vorlage der Pläne greift die Pflicht, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Das ist unter anderem möglich mit Wärmepumpe und Biomasseheizung, aber auch mit einer Gas- oder Ölheizung, die mit mindestens 65 Prozent Biomethan oder Bioöl betrieben wird. Möglich sind auch Hybridheizungen, also eine Wärmepumpe, die mit einer Gas- oder Ölheizung kombiniert wird. Letzteres ist vor allem bei Altbauten sinnvoll, die nicht aufwendig gedämmt werden sollen.

Im Rahmen eines Heizungstausches eine reine Öl- oder Gasheizung einzubauen, ist weiter zulässig. Spätestens ab 2029 muss aber ein Anteil der Heizwärme aus Biomasse oder Wasserstoff erzeugt werden. Ab 2029 liegt dieser Anteil bei 15 Prozent, ab 2035 bei 30 und ab 2040 bei 60 Prozent. Martin Brandis, Experte der Energieberatung der Verbraucherzentrale, rät inzwischen von der Anschaffung reiner Öl- und Gasheizungen ab. „Es bestehen erhebliche Zweifel daran, dass Wasserstoff, Biomethan oder Bioöl zum Heizen von Wohngebäuden flächendeckend verfügbar sein werden“, sagt er.

2, Welche Zuschüsse gibt es beim Heizungstausch?

Höhere Förderungen sollen Haushalte beantragen können, die sich ab 2024 für den Austausch ihrer Heizung entscheiden. Neben einer Grundförderung von 30 Prozent soll es einen „Speedbonus“ von 20 Prozent für diejenigen geben, die ihr Vorhaben schon im nächsten Jahr umsetzen. Haushalte mit geringem Einkommen können einen speziellen Einkommensbonus beantragen. In der Summe könnten so bis zu 70 Prozent der Kosten bezuschusst werden. Die dafür vorgesehenen Mittel stammen jedoch aus dem Klima- und Transformationsfonds, dessen Finanzierung das Bundesverfassungsgericht zuletzt für nichtig erklärt hat. Aktuell berät die Bundesregierung darüber, welche Projekte weiter finanziert werden sollen. Daher könnte es bis Jahresende noch Änderungen geben.

3. Wie wirkt sich der Wegfall der Energiepreisbremsen aus?

Die Strom- und Gaspreisbremsen laufen wegen knapper Haushaltsmittel des Bundes bereits zum Jahresende aus. Obwohl zuletzt fast alle Versorger die Preise gesenkt haben, kostet laut dem Vergleichsportal Verivox die Kilowattstunde Strom im Schnitt noch 46,02 Cent. Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden kommt so in der Grundversorgung auf jährliche Kosten von 1.841 Euro. „Rund 60 Prozent der Tarife haben noch einen Arbeitspreis von über 40 Cent je Kilowattstunde und werden derzeit über die Strompreisbremse staatlich subventioniert“, sagte Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. Diese Bremse deckelt den Strompreis bei 40 Cent und gilt für 80 Prozent des Vorjahresstromverbrauchs.

Ähnlich ist die Situation beim Erdgas: Eine Kilowattstunde kostet im Standardtarif des örtlichen Gasversorgers in Deutschland laut Verivox ab Januar durchschnittlich rund 14,14 Cent. Die Gaspreisbremse greift bisher ab einem Kilowattstundenpreis von zwölf Cent, mehr als 70 Prozent der Standard-Tarife liegen nach wie vor über diesem Wert.

Je höher der eigene Tarif ist, umso schmerzhafter ist für die Verbraucher der Wegfall der Energiepreisbremsen. Storck empfiehlt, die Tarife zu vergleichen und eventuell auch zu wechseln. So würden die günstigsten Angebote beim Strom bei etwa 27 Cent liegen, bei Erdgas bei neun Cent.

4. In welchem Umfang werden CO2-Emissionen teurer?

Der Festpreis für CO2-Emissionen steigt: Die erhöhten Emissionskosten führen zu höheren Preisen für Heizöl und Erdgas. Die Erhöhung um zehn Euro pro Tonne CO2 verteuert den Erdgaspreis um etwa 0,2 Cent pro Kilowattstunde. Bei einem Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden (Einfamilienhaus mit drei Personen) wird das Heizen so um 30 Euro teurer.

5. Wie wirkt sich die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung beim Erdgas aus?

Ab Januar wird auch das Erdgas selbst wieder teurer. Denn mit der Erhöhung des vorübergehend abgesenkten Mehrwertsteuersatzes von sieben auf die normalen 19 Prozent steigen die Kosten bei einem Verbrauch von 15.000 Kilowattstunden Erdgas um etwa 120 Euro im Jahr 2024.

6. In welchem Umfang sinkt die Förderung von E-Autos?

Gefördert werden nur noch Elektrofahrzeuge mit einem Listenpreis für das Basismodell von maximal 45.000 Euro. Die Bundesförderung beträgt dann 3.000 Euro. Hinzu kommt beim Kauf eines Neufahrzeugs die Hälfte dieses Betrags vom Hersteller. Gebrauchtwagen können mit geringeren Zuschüssen gefördert werden.

7. Welche Regeln ändern sich bei Balkonkraftwerken?

Für sogenannte Balkonkraftwerke, kleine und günstige Photovoltaikanlagen, gibt es bald einfachere Regeln. Diese gelten in Folge einer Gesetzesänderung für Geräte bis 800 Watt Leistung. Anmeldeformalitäten beim Marktstammdatenregister sollen vereinfacht werden und die Anmeldung beim Netzbetreiber entfallen. Zusätzlich soll die Inbetriebnahme auch schon mit einem alten Stromzähler erfolgen können, auch wenn sich dieser potenziell rückwärts drehen könnte. Stecker-Solargeräte sollen zudem in den Katalog privilegierter Maßnahmen im Rahmen des Miet- und Wohneigentumsrechts aufgenommen werden. Einzelne Mieter und Wohnungseigentümer haben dann gegenüber Hauseigentümer und Eigentümergemeinschaften Anspruch auf eine Installation.