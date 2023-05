Restaurants in Sachsen-Anhalt

Stellengesuch statt Karte: Viele Gastronomen in Sachsen-suchen Mitarbeitern.

Halle/MZ - Die Cafés und Restaurants sind wieder voll, in manchen Regionen eröffnen sogar neue Lokale. Doch die Branche leidet an den Langzeitfolgen der Pandemie. „Etwa 80 bis 100 Betriebe haben während der Coronazeit aufgegeben“, sagt Michael Schmidt, Präsident des Gastroverbandes Dehoga in Sachsen-Anhalt. Das seien etwa zehn Prozent der im Verband organisierten Firmen. Zwar hätten auch neue Lokale eröffnet. „Aber die Personalsituation ist dramatisch. Es fehlen Leute, Betriebe sind zu Ruhetagen und kürzeren Öffnungszeiten gezwungen.“