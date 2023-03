Halle/MZ - Seit Jahren kaufen Unternehmen, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, vor allem in Ostdeutschland größere Ackerflächen auf. Von vielen Landwirten wird das mit Argwohn gesehen, da diese Investoren die Preise nach oben treiben. Ein Fall in Brandenburg sorgt nun wieder für bundesweite Aufmerksamkeit: Der Leipziger Immobilien-Entwickler Quarterback will den Agrarbetrieb Röderland in Bönitz kaufen. Der Ort liegt im Dreiländerdreieck Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.