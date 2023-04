Reise in die USA Treffen mit Intel-Führung: Wirtschaftsminister Schulze will Hürden für Chip-Fabrikenbau beseitigen

Am Wochenende fliegt Wirtschaftsminister Sven Schulze mit 21-köpfiger Delegation in die USA. Er will mit der Intel-Führung über Probleme beim Bau von zwei Chip-Fabriken in Magdeburg sprechen.