Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze hat Intel-Chef Pat Gelsinger in den USA getroffen. Der Konzernboss hält Herausforderungen für Großinvestition in den kommenden Wochen für lösbar.

Treffen in USA: Intel-Chef bekennt sich zu Bau von Chipfabriken in Magdeburg

Halle/MZ - Intel-Vorstandsvorsitzender Pat Gelsinger bekennt sich zum Bau zweier neuer Chipfabriken. „Gelsinger gab uns klar zu verstehen: Es gibt keine Zweifel bei Intel an dem Projekt in Magdeburg“, sagte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) der MZ kurz nach einem Treffen mit dem Konzernchef am Firmensitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien.