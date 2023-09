Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Maschine an Maschine: Über mehrere hundert Meter reihen sich die Produktionsanlagen im Solarwerk von Meyer Burger in Bitterfeld-Wolfen aneinander. Gunter Erfurt führt eine Gruppe von Kommunalpolitikern durchs „industrielle Herz“ des Schweizer Unternehmens. „Das ist wahrscheinlich die modernste Produktionsanlage für Solarzellen auf der Welt“, sagt der Vorstandschef. „Und es ist die einzige große Solarzellen-Produktion in Europa.“ 1,4 Gigawatt betrage die Produktionskapazität. Doch die Zahl sagt den wenigsten Gästen etwas. Deswegen schiebt er nach: „Selbst zur Blüte von Q-Cells hier am Standort wurden nie so viele Solarzellen produziert wie heute. Eine Million Stück können täglich das Werk verlassen.“