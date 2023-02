Wegen eines riesigen Förderprogramms baut das Solar-Unternehmen Hanwha Q-Cells einen großen Standort in den USA auf. Auch die EU will die Solar-Produktion mit Subventionen zurückholen.

Q-Cells baut riesiges Werk in den USA: Bald auch wieder Produktion in Sachsen-Anhalt möglich?

Das intarnationale Q-Cells-Forschungszentrum steht in Bitterfeld-Wolfen.

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Das Solarunternehmen Hanwha Q-Cells, das in Bitterfeld-Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) seine Wurzeln hat, nimmt die größte Investition in der Firmengeschichte vor: In den USA soll im Bundesstaat Georgia für 2,5 Milliarden US-Dollar (2,3 Milliarden Euro) ein neuer Solarstandort aufgebaut werden. Die gesamte Wertschöpfungsketten mit Fabriken für Wafer, Solarzellen und Module soll neu errichtet werden, teilte das Unternehmen zuletzt mit. Die Produktionskapazität bei den fertigen Solarmodulen soll ab 2024 bei 8,4 Gigawatt im Jahr liegen.