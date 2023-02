Sektflaschen nach der Abfüllung in der Sektkellerei von Rotkäppchen in Freyburg auf dem Weg zur Verpackungsstation.

Freyburg/MZ - Anfang 2022 herrschte bei Rotkäppchen-Mumm noch Hoffnung. „Wir blickten mit Optimismus auf die Öffnung der Gastronomie“, sagte Geschäftsführer Christof Queisser am Dienstag bei der Bilanzpressekonferenz des Sekt-, Wein- und Spirituosenherstellers aus Freyburg (Burgenlandkreis). Der Angriffskrieg auf die Ukraine und das damit einhergehende „multiple Krisenumfeld“ habe die Hoffnungen aber teilweise zerstört. „2022 haben wir uns mit nie dagewesenen Kostensteigerungen in allen Bereichen des Unternehmens konfrontiert gesehen“, so Queisser.