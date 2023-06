Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Markkleeberg/MZ - Der regionale Telekommunikationsdienstleister Envia-Tel expandiert kräftig: Das Unternehmen aus Markkleeberg (Sachsen) versorgt nun auch immer mehr private Haushalte mit schnellem Internet. „Wir wollen bis 2026 rund 80.000 Haushalte ans Glasfasernetz anzuschließen“, kündigte Geschäftsführer Stephan Drescher am Mittwoch an. Envia-Tel hatte 2021 damit begonnen, mehrere Kommunen im Süden Leipzigs anzuschließen. Inzwischen wurden die Aktivitäten auch auf Sachsen-Anhalt ausgeweitet. Im Sommer 2023 sollen die Bauarbeiten in Querfurt (Saalekreis) starten, mehr als acht Millionen Euro werden dort in dem eigenwirtschaftlichen Projekt investiert.