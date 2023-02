Halle/MZ - Wichtige Konjunkturindikatoren zeigen einen Aufschwung an: Das Ifo-Geschäftsklima für Ostdeutschland, das alle vier Wochen die Stimmung in der Wirtschaft abfragt, ist seit Oktober jeden Monat gestiegen. Vor allem die Erwartungen der Unternehmen, die im vergangenen Sommer in den Keller gerutscht waren, hellen sich auf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.