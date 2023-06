Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Viele Stadtwerke in Sachsen-Anhalt wollen in den kommenden Jahren ihre Fernwärmenetze ausbauen. Der hallesche Versorger EVH sieht großes Potenzial im innerstädtischen Bereich. „Da wollen wir so viele Objekte wie möglich an die Fernwärme anschließen“, sagt EVH-Geschäftsführer Olaf Schneider im MZ-Interview. Bei Fernwärme werden Quartiere über Rohrleitungen aus einem zentralen Kraftwerk versorgt. In Wittenberg will Stadtwerke-Chef Andreas Reinhardt künftig nicht nur die Kernstadt mit Fernwärme beliefern, sondern auch Lösungen für Ortsteile und den Landkreis finden. „Planungen dazu gibt es schon, die werden nun fortgesetzt“, sagt Reinhardt.