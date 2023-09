In Sachsen-Anhalt gibt es zu wenig Wohnraum für Senioren mit körperlichen Einschränkungen. Was die Politik dagegen tun kann.

Mit Video: Viel zu wenig altersgerechte Wohnungen - Was der Umbau kostet

Halle/MZ - An freien Wohnungen besteht in Sachsen-Anhalt aktuell kein Mangel, doch altersgerechter Wohnraum ist knapp. Von 100 Haushalten, die eine barrierearme Wohnung bräuchten, können gerade einmal 23 versorgt werden. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln auf Basis einer Befragung (Mikrozensus) des Statistischen Bundesamtes.