Kohle-Unternehmen Sabotage im Tagebau der Mibrag: Löcher in Wasserleitung und Brand

Bereits am Sonntag wurden im Tagebau Vereinigtes Schleenhain 70 Löcher in eine Entwässerungsleitung gebohrt. Der Staatsschutz ermittelt. Am Mittwoch brannten Kabel bei einem Förderband .