Drogerie-Kette Rossmann-Mitabeiter in Sachsen-Anhalt dürfen sich über mehr Geld freuen

Die rund 2100 Mitarbeiter der Drogerie-Kette Rossmann in Sachsen-Anhalt dürfen sich in diesem Jahr über mehr Geld freuen. Was das Unternehmen für 2023 plant und wie Rossmann Energie sparen will.