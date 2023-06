Preiswelle ebbt in vielen Branchen ab: Wo Produkte bereits billiger werden

Halle/MZ - Viele Industriebetriebe wollen laut einer Umfrage des Ifo-Instituts in München in den kommenden Monaten ihre Produkte wieder günstiger verkaufen. „Erstmals planen auch Hersteller von Nahrungsmitteln Preissenkungen“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Preissenkungen wollen auch Hersteller von Papier, Gummi und Glas vornehmen. Der Hintergrund: Energie ist in den vergangenen Monaten deutlich billiger geworden, zudem gibt es weniger Materialengpässe.