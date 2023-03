Halle/MZ/dpa - Über die Start-up-Szene hinaus dürfte die Silicon Valley Bank (SVB) bislang nur Fachleuten ein Begriff gewesen sein. Die US-Bank ist eine Art Sparkasse für junge, amerikanische Technologiefirmen. Seit mehreren Jahrzehnten finanziert die SVB Start-ups und ist so zu einer der größten Banken der USA aufgestiegen – Platz 16. Am vergangenen Freitag war dieses Institut jedoch für Schockwellen in der weltweiten Finanzwelt verantwortlich. Die US-Finanzaufsicht schloss die Bank, die in finanzielle Schieflage geraten war.

