Naumburg/MZ - Am Rande eines Naumburger Gewerbegebietes liegt eine unscheinbare Einfahrt. Sträucher wachsen wild links und rechts der Straße. Wenig später stößt man auf ein großes Areal mit einem Vierseitenhof, Garagen und Scheunen – der „Schwalbenhof“. Die Gebäude, die in der DDR von einem Pflanzenzuchtbetrieb genutzt wurden, stehen seit Jahren leer. Größere Schäden sind von außen aber nicht sichtbar. Dahinter beginnt die Weinlage „Naumburger Paradies“. Das Landesweingut Kloster Pforta soll den Hof aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Aufsichtsratschef Rainer Robra will, dass in den „Schwalbenhof“ Produktion und Keller des renommierten Weingutes einziehen. Doch nun stehen nach MZ-Informationen diese Pläne aufgrund hoher Investitionskosten infrage und damit die Zukunft des Weinbaubetriebes insgesamt.