Haldensleben/MZ. - In einer Versandhalle begrüßt einen zuerst ein autonomer Roboter-Hund des US-Roboter-Herstellers Boston Dynamics. Spot, so sein Name, bewegt sich leichtfüßig. Er kann sogar tanzen. Das vierbeinige Technikwunder besitzt neben Kameras unter anderem Gas-Detektoren und kann Wärmebilder erstellen. Seit ein paar Wochen ist er im Hermes Fulfilment Versandzentrum in Haldensleben (Börde) unterwegs – Sachsen-Anhalts größtem Versandzentrum. Nach Worten von Betriebsleiter Stefan Nießen überwacht der Roboter auf dem 460.000 Quadratmeter großen Gelände die Leitungssysteme in den Technik-Tunneln. „Auf seinen Kontrollgängen kann er mögliche Lecks frühzeitig erkennen“, erklärt Nießen. Bisher hätten Techniker diese Arbeit erledigt.

Spot steht am Anfang eines umfassenden Wandels in dem riesigen Logistikzentrum mit 4.300 Mitarbeitern. Die Tochter des Handelskonzerns Otto Group wird künftig in verschiedenen Bereichen Roboter einsetzen. Sie werden Tätigkeiten übernehmen, die bisher Mitarbeiter ausüben. Künstliche Intelligenz (KI) kombiniert mit Robotermechanik spielt eine entscheidende Rolle.

Hermes-Betriebsleiter Stefan Nießen zeigt auf den neuen KI-Roboter von Covariant, der Kleidung auf ein Förderband legt. Foto: Höhne

Ein solches KI-Roboter-System des US-Herstellers Covariant, einem strategischen Partner der Otto Group aus den USA, befindet sich derzeit in der Pilotphase. In der Versandhalle steht hinter Plexiglas ein Roboterarm mit neun Druckluft-Saugnäpfen als „Hand“. Diese saugen in Folien verpackte T-Shirts, Hosen oder Jacken aus einer Kiste und legen sie auf ein Förderband. Das geschieht im Takt von wenigen Sekunden. Anschließend wird die Kleidung von einer Verpackungsmaschine in einen Versandbeutel eingeschweißt.

Die Otto-Group-Tochter testet das System noch. „Ab kommendem Jahr sollen sie im Regelbetrieb eingesetzt werden“, sagt Projektleiter Björn Dörlemann. Erst zwei, dann vier. Bisher erledigen Mitarbeiter an Versandstationen die Arbeitsschritte: Artikel aus der Wanne nehmen, scannen und in eine Versandtüte stecken. Seit der Eröffnung des Versandzentrums vor 30 Jahren wird das so gemacht. Lediglich Versand-Listen wurden später durch Scanner ersetzt.

Die Effizienz soll durch den Robotereinsatz deutlich steigen

Im neuen System sind diese Arbeitsschritte zwischen dem Covariant-System und der Verpackungsmaschine aufgeteilt. „Wir rechnen damit, dass die Effizienz vier- bis fünfmal höher liegt“, berichtet Dörlemann. Das Besondere an den KI-Robotern sei Lernfähigkeit. Im Covariant-Roboter sind mehrere Kameras installiert. Über Video-Material lernt der Roboter, die Waren optimal aufzunehmen und abzulegen. Aufwendige zusätzliche Programmierungen entfallen. Ein weiterer Vorteil: Die Lerneffekte eines Robotersystems können an alle anderen Robotersysteme innerhalb der Otto Group weitergegeben werden. Nach Angaben des Roboter-Experten war die Technik bisher mit der großen Vielfalt an Formen, Farben und Mengen bei sogenannten biegeschlaffen Textilien überfordert. „Die menschliche Hand-Auge-Koordination gelingt nun aber auch den Robotern – dank KI“, so Dörlemann.

Auch Betriebsleiter Nießen sagt: „Vor drei bis vier Jahren stand solche Technik für Artikel dieses Sortiments noch nicht zur Verfügung.“ Zunächst wird das Covariant-System für den Versand der Otto-Modemarke Bonprix eingesetzt. „Wir beginnen mit dem Versand von Einzelstücken“, erläutert Dörlemann. Die Zusammenstellung von mehreren Teilen für eine Kundensendung würden weiter nur Mitarbeiter übernehmen. Auch schwere Jacken oder runde Artikel wie Bälle könne der Roboter noch nicht zuverlässig transportieren.

Aus dem Versandzentrum werden jährlich 120 bis 149 Millionen Artikel versendet, das sind etwa 300.000 Sendungen pro Tag. Doch wie sieht die Zukunft der Beschäftigten aus, wenn Roboter mehr Aufgaben übernehmen? „Wir haben viel Transparenz geschaffen, nehmen die Mitarbeitenden bei dem Prozess von Anfang an mit, wir integrieren sie“, verspricht Nießen. „Die Jobprofile werden sich bei uns ändern.“ Tätigkeiten, die auf Wiederholung beruhen oder körperlich anstrengend sind, würden abnehmen. „Stattdessen benötigen wir künftig Mitarbeitende, die Roboter-Systeme bedienen und warten können.“ Nach seiner Ansicht werden höherwertige Arbeitsplätze entstehen. „Wir müssen uns auf den Fachkräftemangel einstellen, die Roboter werden am Ende auch den Standort sichern“, ist Nießen überzeugt.

Auch die Gewerkschaft steht dem Einsatz von Robotern aufgeschlossen gegenüber

Auch die Gewerkschaft Verdi steht dem Einsatz offen gegenüber: „Wenn Mitarbeiter von eintöniger und schwerer Arbeit entlastet werden, ist das erst einmal positiv“, sagt Torsten Furgol, Verdi-Fachbereichsleiter Handel in Sachsen-Anhalt. Verdi werde demnächst bundesweit an allen Hermes-Fulfilment-Standorten eine Beschäftigtenbefragung durchführen. „Dabei geht es auch um das Thema Digitalisierung“, so Furgol. Diese müsse die Arbeitsbedingungen verbessern.

Aktuell ist die Anzahl der Roboter gering. Doch diese lässt sich schnell erhöhen, wenn das System funktioniert. Bereits in diesem Jahr soll ein weiterer Roboter von Boston Dynamics eingesetzt werden: StretchTM, der Container entladen soll. Es handelt sich dabei um einen fahrenden Roboterarm mit Saugnäpfen, der alle möglichen Arten von Kartons heben und transportieren kann. „Bisher benötigen wir mindestens einen Mitarbeiter, der einen Container entlädt“, berichtet Nießen. Diese würden meist aus dem Hamburger Hafen kommen. Im Sommer könnten sich die Container im Inneren enorm aufheizen. „Diese anstrengende Arbeit wollen wir durch Roboter ersetzen“, so Nießen. „Dann könnte ein Mitarbeiter durchaus bis zu fünf Roboter betreuen.“

Zusatzinformationen zum Robotermarkt und den Einsatz von KI

Der Robotermarkt lässt sich vereinfacht in zwei Bereiche unterteilen: Mobile Roboter als Transportsysteme und stationäre Industrieroboter. Letzterer ist wesentlich etablierter und größer. Weltweit sind im Jahr 2022 rund 553.000 Industrieroboter neu installiert worden. Das ist laut dem World Robotics Report der International Federation of Robotics (IFR) ein Wachstum von fünf Prozent. IFR-Präsidentin Marina Bill geht davon aus, dass der Markt 2023 um sieben Prozent auf mehr als 590.000 Einheiten gewachsen ist. In Deutschland wurden 2022 den Angaben zufolge 25.636 neue Industrie-Roboter installiert. Zu den großen Herstellern zählt das Unternehmen Kuka.

Laut Roboterexperte Olaf Gehrels, Sprecher des Deutschen Robotik Verbandes, kommen viele der etablierten Hersteller aus dem Bereich Anlagenbau/Mechanik. „Die meisten deutschen Robotik-Start-ups in diesem Bereich haben sich auf Software spezialisiert, damit die Roboter vielseitig einsetzbar sind.“ Dazu zählen etwa die Dresdner Roboter-Firma Wandelbots, Agile Robots, Fruitcore oder Micropsi.

Das US-Start-up Figure AI hat einen humanoiden Roboter entwickelt, der durch KI mittels Video Tätigkeiten lernt. Foto: Figure AI

Dass die Einsatzmöglichkeiten immer vielseitiger werden, liegt daran, dass die Systeme durch Künstliche Intelligenz schneller „lernen“. Vor wenigen Wochen stellte das US-Start-up Figure AI seinen neuen humanoiden Roboter vor. In einem Youtube-Video wird gezeigt, wie der Roboter Figure 01 eine Kaffeekapsel in einen Automaten steckt und dann auf den Startknopf drückt. Spektakulär daran ist, dass der KI-Roboter diese Tätigkeit innerhalb von nur zehn Stunden gelernt haben soll, indem er sich Videos zur Bedienung des Automaten angeschaut hat.

Die US-Tech-Giganten sind jedenfalls begeistert. Vor wenigen Tagen investierten unter anderem Microsoft, OpenAI und Amazon 675 Millionen US-Dollar (630 Millionen Euro) in das Start-up. Von solchen Summen können deutsche Roboter-Start-ups nur träumen. Chancenlos sind sie aber nicht: Wandelbots beispielsweise hat auch bereits mehr als 100 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt, um eine Software zu entwickeln, um Robotern möglichst einfach neue Dinge beizubringen.