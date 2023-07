Für die unterirdische Leitung Sued-Ost-Link ist das Planungsende in Sicht. Der künftige Verlauf wird veröffentlicht. Was dies für betroffene Bürger bedeutet.

Mit Grafik: Neue Super-Stromleitung - So soll sie im Saale- und Burgenlandkreis verlaufen

Halle/MZ - Die Planungen für die Super-Stromtrasse Sued-Ost-Link durch Sachsen-Anhalt sind auf der Zielgeraden: Ende Juli will der Netzbetreiber 50 Hertz die detaillierte Trassenführung in einem 1.000 Meter breiten Korridor bei der Bundesnetzagentur einreichen. Es handelt sich um den sogenannten Abschnitt A2 von Könnern (Salzlandkreis) bis nach Königshofen in Thüringen. MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne gibt einen Überblick.