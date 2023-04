Intel -Chef Gelsinger zerstreut bei Besuch von Wirtschaftsminister Schulze Zweifel an dem Großprojekt. Chip-Riese aus Taiwan will offenbar nach Sachsen.

Halle/MZ - Als Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am vergangenen Samstag zu seiner USA-Reise aufbrach, da war ein Treffen mit Intel-Chef Pat Gelsinger bereits fest anvisiert. Doch der Minister war sich seiner Sache offenbar noch nicht ganz sicher. Offiziell hieß es vor Abflug, er werde „hochrangige Intel-Führungskräfte treffen.“ Ein Rückzieher von Gelsinger in letzter Minute wurde angesichts der kritischen Debatten zum Bau zweier neuer Chipfabriken in Magdeburg nicht ausgeschlossen. Am Dienstabend veröffentlichte Schulze dann auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein Bild von Gelsinger und sich, die zusammen eine Sachsen-Anhalt-Karte mit Intel in Magdeburg halten. Dazu der Text: „Starkes Signal in Santa Clara.“