Halle/MZ - In Sachsen-Anhalt beginnen in der kommenden Woche die Herbstferien, in Sachsen und Thüringen enden sie. Viele Familien nutzen die Zeit, um noch einmal Urlaub am Mittelmeer zu machen. Doch dies wird ein immer teureres Vergnügen. Nicht nur die Hotelpreise haben deutlich angezogen, auch die Flugtickets sind im Schnitt 16 Prozent teurer als im Vorjahreszeitraum. Billigtickets für unter 50 Euro für einfache Flüge gibt es kaum noch.